En plus des versions PS5, Xbox Series X|S et PC, Persona 5 Royal s'annonce en vidéo sur Switch. Mais deux autres jeux de la franchise vont également atterrir sur la console de Nintendo, les voici.

Persona 5 Royal arrive bien sur Nintendo Switch et ce sera en même temps que les versions PlayStation, Xbox et PC. Atlus annonce aussi des portages de Persona 4 Golden et Persona 3 Portable.

La série RPG d'Atlus sur Switch avec Persona 5 Royal

Le Nintendo Direct Mini a officialisée la venue du chef d'œuvre Persona 5 Royal pour le 21 octobre 2021. Persona 4 Golden et Persona 3 Portable sont aussi prévus, le même jour, afin de fêter les 25 ans du RPG d'Atlus. Concernant P5R, tous les DLC sortis jusqu'à maintenant seront disponibles sur Switch, soit plus de 40 contenus additionnels pour un jeu déjà généreux.

Transféré dans un lycée à Tokyo, le protagoniste fait un rêve étrange. « Tu es prisonnier du destin. Dans un future proche, la désolation t’attend ». Avec un objectif de « réhabilitation » se profilant à l’horizon, il doit sauver les autres de leurs désirs déformés et exacerbés en portant le masque d’un Voleur Fantôme.

Quant à P4G et P3P, il y a une excellente nouvelle. Ces deux volets auront en effet pour la première fois des sous-titres français, italiens, allemands et espagnols. Plus besoin d'avoir peur de rater quelque chose.

À la même date, le 21 octobre 2022, P5R débarque sur PS5, Xbox Series et PC. Persona 4 Golden et Persona 3 Portable sortiront sur toutes les plateformes : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (en plus de la Nintendo Switch).