Persona 5 et sa version étendue P5 Royal figurent parmi les plus grands RPG japonais de tous les temps. Un plébiscite mondial pour la presse comme pour les joueuses et joueurs. Atlus et SEGA ont accouché d'une pépite qui s'est déclinée dans différents genres au fil des années avec un muso P5 Strikers, le jeu tactique P5 Tactica ou encore le titre de rythme P5 Dancing Star Night. Ca fait déjà beaucoup, mais on n'a même pas encore cité le dernier né de la famille.

Persona 5 The Phantom X veut s'exporter ailleurs

Depuis le 12 avril 2024, le Japon, la Chine ou encore la Corée peuvent s'essayer à Persona 5 The Phantom X. Un RPG gratuit 100% mobile sur iOS, Android et PC Windows. Cet épisode respecte le cadre de l'opus principal et se déroule dans une version moderne de Tokyo. On suit un groupe de personnages, de jeunes étudiants, qui manipulent des Personas. Sur leur temps libre, les protagonistes renforcent leurs liens avec d'autres personnes, et combattent dans des donjons.

Pour Atlus et SEGA, le lancement de Persona 5 The Phantom X est une réussite, ce qui leur a permis de voir plus loin. Lors d'un bilan financier, il avait été dit qu'une sortie mondiale, et donc en France, était à l'étude. La bonne nouvelle, c'est que ce plan est toujours d'actualité. Mais il y a aussi eu une annonce que beacoup attendaient pour ce nouveau jeu. Durant un évènement, il a été confirmé qu'une version console de P5 The Phantom X sera bien disponible à une date indéterminée. Le seul élément ajouté, qui ne nous avance pas plus malheureusement, c'est que cette édition ne sortira pas avant que le Persona 5 The Phantom X ne soit lancé partout dans le monde. Et comme il n'y a aucune fenêtre, ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps.

C'est le point le plus important de cette présentation, mais d'autres infos sont tombées. Atlus veut également affiner et développer la fin du scénario de Persona 5 The Phantom X. De nouveaux chapitres seront disponibles cet été, tandis que des collaborations additionnelles sont dans les cartons. Cela inclura des partenariats avec P5 Royal, Persona 3 Reload et P4 Golden.

Source : Bilibili.