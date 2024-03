Ça fait de très nombreuses années que la série Persona existe, pourtant, c’est bien depuis Persona 5 qu’elle a littéralement explosé aux yeux de tous. Le cinquième volet est un chef-d'œuvre difficilement attaquable. Une écriture remarquable, une trame passionnante, un gameplay aux petits oignons et une direction artistique tout simplement incroyable. LE jeu a presque tout pour lui, et ça lui a réussi. Le jeu d’Atlus est un franc succès, il a permis à la licence de s’ouvrir à un large public au point que des remasters d’anciens épisodes et un reboot de Persona 3 ont vu le jour il y a peu.

Un nouveau Persona 5 qui s'annonce sublime, sauf que...

C’est sans compter Persona 5 qui, à lui seul, compte presque autant de spin-offs qu’il existe de jeux de la licence principale. Persona 5 Strikers, une suite directe en format muso, Persona 5 Tactica, une interlude façon jeu tactique ou encore Persona 5 Dancing in Starlight, un jeu de rythme. Mais ce n’est pas tout ! Quelques heureux chanceux peuvent d’ores et déjà jouer au prochain jeu de la franchise, Persona 5 The Phantom X, un RPG sur mobile où l’on incarne une bande d'étudiants ayant tous éveillé leur persona.

Impossible de dire ce que ça vaut pour le moment puisque si le jeu est extrêmement attendu par les fans de la première heure, malheureusement, on ne sait pas quand la version globale sera disponible. Pour l’heure, c’est le marché asiatique qui va en profiter en premier, la Chine et le Japon en tête. Nous tout ce que l’on a, c’est le droit de regarder de superbes vidéos qui donnent franchement faim, on en oublierait presque que c’est un gacha free-to-play à destination du mobile.

Il arrive quand chez nous ce P5 Phantom X ?

Et si le jeu fait grand bruit, c’est parce que ce nouveau Persona 5 est actuellement en train de cartonner, avant même sa sortie un peu partout à l’Est. Atlus a en effet enregistré un nombre record de préinscriptions, plus de 10 millions d’utilisateurs rien que sur le territoire chinois, c’est du jamais vu pour la licence. Dès le 12 avril prochain, les grands pays d’Asie comme la Chine, le Japon ou encore la Corée pourront profiter de ce Persona 5 Phantom X en version 1.0. Les Américains et les Européens quant à eux, n'auront que leurs yeux pour pleurer, même si, on s’en doute, le soft finira par arriver dans nos contrées, si le succès est au rendez-vous et ça, on n’en doute pas.

En attendant, on vous laisse ici une petite séquence de gameplay histoire que vous vous fassiez une idée. On emprunte pour ça quelques séquences capturées par la chaîne YouTube Faz. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau Persona 5 a de très sérieux arguments pour séduire.