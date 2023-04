Ces dernières semaines, SEGA revient régulièrement au cœur de l'actualité. Et c'est essentiellement en raison de Sonic. Le célèbre hérisson bleu a connu un gros succès avec Sonic Frontiers en 2022. Mais il a également fait parler de lui plus récemment grâce à un carton sur Steam : un jeu dans lequel il se fait... assassiner. Mais depuis ce week-end, les fuites autour de SEGA n'ont rien à voir avec leur mascotte. Ils concernent plutôt un remake et le retour d'une franchise très appréciée des joueurs. Attention toutefois, notez que cet article traite de fuites dont l'authenticité reste à prouver. Prenez-donc les informations qui suivent avec des pincettes.

Un remake de Persona 3 en développement ?

Dimanche, une vidéo d'une trentaine de seconde a commencé à circuler sur Twitter. Si cela reste à prouver, il s'agirait d'une vidéo à usage interne diffusée au sein des locaux de SEGA et datant de 2021. Elle contiendrait des vidéos de jeux en cours de développement à l'époque. La vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, montre notamment du gameplay de Sonic Frontiers, quelque peu différent de sa version finale. Mais les premières secondes nous montrent surtout des images de ce qui semble être un remake de Persona 3 ! Les rumeurs autour d'un tel projet courent depuis plusieurs mois déjà et semblent donc se confirmer. En début d'année le réputé leaker lolololailo avait déjà affirmé que le remake était toujours d'actualité, avec des graphismes dignes de Persona 5 et de grosses nouveautés de gameplay. Rappelons qu'en janvier, déjà, Persona 3 Portable avait été remasterisé aux côtés de Persona 4 Golden.

Le retour d'une licence culte ?

En fin de vidéo, c'est une autre surprise qui attend les joueurs. On peut en effet voir ce qui semble être un court plan d'un nouveau jeu Jet Set Radio, dans lequel on voir le personnage de Beat dans le quartier de Shibuya, à Tokyo. En 2000, le jeu de rollers "JSR" avait séduit les joueurs avec son gameplay et son style cartoon marqué. Un style que l'on devrait retrouver dans cette suite en cours de développement et qui fait l'objets de rumeurs depuis des années maintenant. En 2022, Bloomberg avait notamment déclaré qu'un tel projet était en chantier, aux côté d'un nouveau jeu Crazy Taxi.

Jet Set Radio (2000)

Il est néanmoins important de rappeler que même si l'authenticité de la vidéo partagée en ligne était confirmée, le retour de Jet Set Radio et de Persona 3 pourraient avoir été annulés depuis. Après tout, celle-ci date d'il y a deux ans et Sega n'a jamais rien confirmé. Enfin, comme le font remarquer plusieurs internautes, il s'agit très probablement de "concept videos" et nom de captures de gameplay in-game. On ignore donc si le développement de tels jeux a ne serait-ce que commencé. On en reparle aux potentiels prochains leaks !