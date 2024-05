Après une génération PS4 / Xbox One très compliquée pour Microsoft, les choses ne s'arrangent pas réellement et prennent une tournure inquiétante. Cette semaine, la firme a fermé quatre studios Xbox et pourrait même sacrifier encore des équipes dans les mois à venir. Mais sur cette génération, comme sur la précédente, le constructeur fait face à de sérieuses difficultés concernant le développement des exclusivités Xbox Series X|S. Les projets mettent du temps à sortir et sont parfois incomplets comme Sea of Thieves à son lancement. Et parmi tous les titres en attente, il y a Perfect Dark qui n'est toujours pas disponible.

À quand Perfect Dark sur Xbox Series X|S et PC ?

En 2018, Microsoft a annoncé fonder The Initiative de A à Z avec des pointures de l'industrie issues par exemple de studios PlayStation tels qu'Insomniac Games ou SIE Santa Monica Studio. Une réunion de personnes expérimentées qui auraient dû sortir un AAA selon les mots de Xbox, qui a depuis rétropédalé sur ce terme. Deux ans plus tard, en 2020, on apprend officiellement que la structure est en charge du reboot de Perfect Dark. Un teaser CGI est balancé durant les Game Awards et depuis, plus rien ! Pas une seule image in-game ou autre.

Comment expliquer ce silence total et cette absence d'extraits ? Le développement serait tout bonnement chaotique et le studio a perdu la moitié de ses membres en 2022. Drew Murray, un ancien d'Insomniac Games qui a rejoint The Initiative, est même reparti très rapidement vers son ancienne maison. Un signe plutôt inquiétant. Pour mener à bien le chantier Perfect Dark, The Initiative a scellé un partenariat avec Crystal Dynamics (Tomb Raider) pour recevoir des renforts. Bien que le studio et Xbox se soient voulus rassurant, en coulisses, la situation serait toujours préoccupante.

« J'entends de plus en plus que Perfect Dark est dans un état difficile, même très difficile » a déclaré Jeff Grubb dans son podcast Giant Bombcast. Ce n'est pas la première fois que le journaliste relaye de tels propos, mais là, ils sont appuyés par d'autres sources.

Un développement chaotique selon plusieurs sources

Selon Alex Donaldson, rédacteur pour VG247, il y a même des histoires folles à raconter sur la production de ce nouveau Perfect Dark. « J'ai quelques histoires folles sur le développement de ce jeu que je n'ai pas publiées par respect pour une équipe qui essaye réellement de pousser un rocher en haut d'une colline escarpée » a t-il dit sur X. Liam Robertson, de la chaîne Did You Know Gaming, abonde dans ce sens. « Du peu que j'ai entendu sur le développement du nouveau Perfect Dark, ça sent une préparation d'une future vidéo sur le sujet. C'est simplement un gros gâchis qui s'éternise » a t-il indiqué sur X.

Alors à quand la sortie sur Xbox Series X|S et PC ? D'après IGN, en 2023, le reboot de Perfect Dark était encore « aux premiers stades de développement », avec une sortie potentielle d'ici 2 ou 3 ans, soit en 2026 ou 2027 au mieux. Mais avec la fermeture des récents studios Xbox et l'annulation de jeux, on peut se demander si The Initiative ne sera pas la prochaine cible de Microsoft. Quatre ans de conception, au minimum, et pas une seule vidéo ou image réelle du projet, risque de tendre la firme de Redmond qui semble s'impatienter plus que jamais, surtout dans un contexte où il faut rentabiliser à tout prix le rachat de 70 milliards d'Activision Blizzard. De son côté, Xbox a communiqué à plusieurs reprises que ces informations sur Perfect Dark étaient inexactes.