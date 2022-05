C'est l'un des rachats des plus inattendus : Crystal Dynamics (Tomb Raider) et plusieurs studios Square Enix ont été vendus à Embracer Group (THQ Nordic, Gearbox...). Cela va t-il avoir un impact sur Perfect Dark après la signature d'un accord entre Crystal Dynamics et The Initiative pour le co-développement du jeu ?

Perfect Dark encore plus dans la tourmente ?

En septembre 2021, Crystal Dynamics venait en renfort pour aider The Initiative sur le développement du reboot de Perfect Dark. Un soutien encore d'actualité ? Oui. Malgré la vente du studio de Tomb Raider, la collaboration tient toujours.

Nous sommes heureux de voir Crystal Dynamics franchir un nouveau cap avec son studio. En tant que partenaires de co-développement, nos équipes ont réalisé des progrès importants sur la création de Perfect Dark, et nous allons continuer le travail avec eux dans leur prochain chapitre.

Si cette confirmation est capitale, c'est parce que le développement du jeu est loin d'être un long fleuve tranquille. À tel point que Crystal Dynamics aurait un rôle prépondérant dans ce reboot.

Une sortie lointaine sur Xbox Series X|S et PC ?

Perfect Dark est par conséquent "sauvé", du moins en partie. Au cours des derniers mois, le studio The Initiative a vu ses effectifs fondre comme neige au soleil. De très nombreux développeurs ont en effet quitté la société à l'image du game director Dan Neuburger. Certains qui avaient parlé de façon anonyme à nos confrères de VGC pointaient du doigt des différents créatifs avec un manque de liberté ou encore de ne pas être entendus par la direction.

La collaboration avec Crystal Dynamics aurait donc pour but de débloquer la situation et c'est en cela que le maintien du partenariat, en dépit de la vente du studio, est primordial. Et puis qui sait, le réalisateur de Days Gone, qui est sur le prochain Tomb Raider, pourra peut-être aussi prodiguer ses conseils.

Pour l'heure, nous ne savons pas quand nous pourrons voir du gameplay de ce Perfect Dark. Il paraît peu probable qu'il soit là de manière significative au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.