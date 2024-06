Alors que les rumeurs et bruits de couloir laissaient à penser que Perfect Dark était bloqué dans l'enfer du développement, sa présentation dans le cadre du Summer Game Fest 2024 a fait forte impression. Le retour du jeu d'infiltration iconique de Rare en plus grande forme que jamais s'annonce prometteur, notamment grâce à ces détails supplémentaires.

Le reboot de Perfect Dark place son intrigue

Quatre ans après un premier teaser lors des Game Awards 2020, le reboot de Perfect Dark semble revenir de loin. Contre toute attente, Joanna Dark a fait montre d'une belle performance lors du Xbox Games Showcase 2024. Qu'il s'agisse de sa direction artistique ou de son gameplay, le titre développé par Crystal Dynamics et The Initiative s'est montré plutôt convaincant.

Xbox couve en tout cas de grandes ambitions à son sujet, et a voulu en parler plus avant dans un article de blog dédié sur Xbox Wire. Dans les grandes lignes, le jeu reprend les codes modernisés du légendaire opus original développé par Rare en 2000 pour la Nintendo 64. Il ne sera d'ailleurs pas nécessaire d'avoir une connaissance étendue de la franchise pour profiter de ce reboot. Nous y incarnons donc l'agente spéciale Joanna Dark, dans un futur proche ravagé par des catastrophes climatiques appelées « La Cascade ». Ce n'est que grâce à l'intervention d'une mégacorporation appelée Core Mantis que la Terre a pu se remettre, à commencer par le Caire.

Le reboot a fait beaucoup de chemin depuis sa première annonce en 2020. © Crystal Dynamics / The Initiative

Un gameplay action-infiltration avec la liberté comme mot d'ordre

C'est ici que notre protagoniste commencera sa mission visant à lever le voile sur une vaste conspiration autour de cette société un peu trop providentielle. Pour cela, elle devra s'immiscer dans la foule et utiliser différents gadgets dans une sorte d'immersive sim pour mener à bien son objectif. Elle pourra grâce à son équipement distraire des gardes ou encore écouter des conversations pour glaner de précieuses informations.

Il est également tout à fait possible de faire fi de l'infiltration et d'adopter une approche plus directe et agressive. Du fait d'un entraînement rigoureux et d'une grande agilité, Joanna Dark est une combattante experte, qui peut se déplacer avec agilité dans un décor propice au parkour. S'agissant des combats, il sera possible d'utiliser diverses armes létales comme non létales, à l'instar d'un certain Deus Ex. Voilà qui promet pour ce reboot de Perfect Dark, visiblement en bien meilleure forme que prévu. Aucune date de sortie n'a malheureusement été évoquée. Tout au plus sachons-nous qu'il sortira quand il sera prêt sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.