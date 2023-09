La princesse Peach est de retour sur Nintendo Switch après plus de 15 ans d'absence. Après l'annonce, voici une superbe vidéo de gameplay et des infos sur le nouveau jeu.

Lors du précédent Nintendo Direct qui présentait tout un tas de jeux, Big N a fait un gros focus sur son plombier préféré. C'est là qu'on a pu voir le premier trailer du sublime Super Mario Bros Wonder, et de découvrir l'existence de Super Mario RPG Remake. Deux très belles annonces mais qui ne concernait qu'un seul personnage d'une franchise. Du moins jusqu'à ce que Shinya Takahashi et Yoshiaki Koizumi, deux pontes de la firme japonaise, ne révèle une autre surprise. Un jeu Peach qui se détaille enfin aujourd'hui.

Le nouveau jeu Princesse Peach s'offre du gameplay

Il y a eu une pléiade de jeux Mario pendant des décennies, mais des titres avec les autres personnes de l'univers se font au contraire plutôt rare. En 2006, le constructeur japonais a néanmoins sorti Super Princess Peach sur Nintendo DS. Une des productions les plus vendues de la console, ce qui a sûrement motivé Big N a retenté le coup sur Switch.

Mais pour le coup, lors de l'annonce du nouveau jeu de la licence, la société nippone a été avare en informations. On a désormais un synopsis officiel et un nom. « Un beau jour, un Toad dévoué remit à Peach l'affiche d'un spectacle au Théâtre de l'Étincelle. Elle se mit alors en route pour y assister en compagnie de quelques Toads, mais... l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparurent soudain et s'emparèrent de la scène. Peach décide alors d'unir ses forces avec Stella, la gardienne du théâtre pour sauver le spectacle... et la situation ! » Grâce au ruban de Stella, Peach combattre les ennemis, mais également influer sur les décors de Princess Peach Showtime, et pas que.

En se rendant sur un cercle, elle peut se transformer en épéiste, ce qui lui octroie de ce fait de nouvelles techniques. Elle est en mesure de donner des coups d'épée et de sauter par-dessus un adversaire en laissant derrière un double. Le costume de détective permet lui d'enquêter sur la disparition de pièces, avec un gameplay qui s'adapte en conséquence. L'amoureuse de Mario a aussi la possibilité de devenir une pâtissière pour un mini-jeu plein de gourmandise.

Après l'escrime, la pâtisserie ou la recherche d'indices, la jeune femme à la chevelure dorée distribuera des coups en devenant Peach Kung-Fu. Ce n'est qu'un aperçu et il faut s'attendre à d'autres transformations. Hormis cette première vidéo de gameplay, Big N a aussi communiqué la date de sortie. Ce sera le 22 mars 2024 en exclusivité Nintendo Switch. Les précommandes sur l'eShop sont déjà possibles.