Si vous suivez des nouvelles de PAYDAY 3 vous savez que le FPS est en route depuis quelques années. L'épisode 2 était l’un des jeux coopératifs les plus joués sur Steam. Entre temps le studio Starbreeze a frôlé la mort avant d'être sauvé par Digital Bros, son actionnaire majoritaire.

2023 pour PAYDAY 3

Le jeu utilisera le moteur Unreal Engine mais à ce stade, on ne sait pas encore si l'équipe utilise Unreal Engine 4 ou Unreal Engine 5 pour le développement. Ce que l'on sait par contre c'est que l'année 2023 devrait être l'année de PAYDAY 3. En effet, aujourd'hui, le développeur et éditeur de jeux suédois Starbreeze a publié son rapport financier de fin d'année 2022. Tobias Sjögren, PDG de Starbreeze, a déclaré :

Le 1er janvier de cette année, nous avons publié la bande-annonce et le logo de la prochaine grande étape de notre voyage - le lancement de PAYDAY 3 cette année. Le fait que le jeu soit attendu avec impatience se reflète non seulement dans la réaction au teaser mais aussi dans le fait que le jeu a rapidement grimpé dans la liste de souhaits globale de Steam des jeux les plus souhaités. Nous avons devant nous une année intense, inspirante et amusante, avec le lancement de PAYDAY 3 comme notre plus haute priorité. Dans le même temps, nous continuerons à développer notre propre IP, le prochain grand projet de développement de jeux verra le jour et nous continuerons à construire Starbreeze conformément à notre stratégie.

D'autres projets en route

Notons que l'entreprise a également légèrement fait évoluer ses effectifs au dernier trimestre (passant de 156 à 165 employés) pour s'adapter au lancement du jeu et à la préparation du prochain projet de jeu non annoncé. Dans le même temps, un film et une série serait en préparation :

Nous sommes très heureux de nous associer à Stockholm Syndrome avec l'ambition mutuelle d'amener notre franchise vers de nouveaux sommets et un public encore plus large. C'est une étape importante dans notre parcours pour créer une propriété intellectuelle qui s'étend au-delà du domaine des jeux, et Stockholm Syndrome est un excellent partenaire et s'intègre parfaitement à notre mission de construire une communauté encore plus large et plus engagée.

Bref, si PAYDAY vous a manqué, vous allez en manger.