Payday 3 est l'un des jeux les plus attendus du moment et pour cause, il est tout de même la suite d'un des plus gros succès Steam de ces dernières années. Pourtant, le projet revient de loin, de très loin même puisque le studio a bien failli fermer boutique à plusieurs reprises. Toutefois, les choses semblent s'être réglées cette fois et tout roule sur des roulettes pour la licence, ou presque.

Payday 3 fait déjà débat avant même sa sortie

Si Payday 3 sait fait monter la température, ca ne l'empêche pas d'avoir fait couler beaucoup dernièrement à cause d'une décision du studio très critiquée par les fans. Lors d'un récent stream, l'un des représentants du studio Starbreeze, Almir Listo, a apporté une très mauvaise nouvelle que l'on pouvait voir venir à des kilomètres : Payday 3 nécessite une connexion obligatoire.

Quoi de plus normal pour un jeu multijoueur me direz-vous ? Et bien, il faut savoir que les précédents opus n'avaient pas cette obligation et il semblerait que les joueurs n'aiment pas ça du tout. Au même titre que beaucoup de personnes s'étaient mises en colère contre Star Wars Jedi Survivor ou encore Diablo 4, et ce, même si ce dernier se place comme étant une sorte de MMO.

Oui, la connexion obligatoire pose problème, même dans Payday 3. Almir Listo justifie cette décision par le fait que le jeu prendra en charge le crossplay et surtout, la progression crossplatform. Ce qui signifie que vous aurez un compte unique, peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez. Ici en revanche, c'est une très bonne nouvelle.

Payday 3 devrait prochainement se montrer davantage, certainement à la Gamescom, d'autant plus que le jeu est prévu pour le 21 septembre prochain. Ça ne paraît pas comme ça, mais ça arrive vite.