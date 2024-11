En raison de soucis techniques et d'infrastructures des serveurs pour notamment que les joueurs du premier opus ne perdent pas le fruit de leurs achats, Path of Exile 2 s'est laissé un peu désirer. Alors qu'il aurait dû sortir la semaine dernière en accès anticipé, il nous console avec des présentations régulières particulièrement alléchantes. La dernière en date s'intéresse principalement à un élément central d'un hack'n slash à la Diablo : le endgame. Et Grinding Gear Games n'a ici clairement pas fait dans la demi-mesure.

Un endgame déjà colossal en vue pour Path of Exile 2 ?

Alors qu'on reprochait au lancement de Diablo 4 un endgame plutôt limité (heuresement étoffé au fil des Saisons ainsi qu'avec l'arrivée du DLC Vessel of Hatred), Path of Exile 2 entend bien satisfaire les fans du genre dans ce domaine. Ce alors que le titre ne sortira « que » en early access le 6 décembre à venir sur PC, PS5 et Xbox Series (avec cross-play, cross-progression et coop en écran splitté au programme). Grinding Gear Games entend visiblement frapper un grand coup pour la suite très attendue de son hack'n slash free-to-play, et nous le prouve avec une présentation très riche en nouvelles informations croustillantes.

Le point d'orgue de cette nouvelle présentation de Path of Exile 2 s'intéresse particulièrement à son nouveau mode endgame, baptisé Atlas. Celui-ci s'inspire notamment d'un autre hack'n slash d'excellente facture : Last Epoch. Comme son nom l'indique, Atlas prend la forme d'une carte parsemée de points à explorer, prenant la forme de niveaux. Nous devrons donc progresser point par point sur cette carte, chacun abritant une zone et des monstres générés procéduralement en fonction de notre niveau. Mourir dans une telle zone rend son point sur la carte inaccessible. Il faudra donc trouver une autre route pour progresser.

Afin de rendre le tout encore plus excitant, certains nœuds disposent de caractéristiques uniques, comme un coffre fort, ou encore un moyen assuré de gagner plus d'expérience ou un objet légendaire extrêmement rare. Nous avons également des boss jalonnant la progression, avec leur lot de belles récompenses. Ce nouveau mode endgame de Path of Exile 2 promet donc sur le papier une rejouabilité conséquente et de quoi maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée. Nous pourrons constater de tout cela sur pièce à partir du 6 décembre, date de sortie de Path of Exile 2 en early access sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Path of Exile sur YouTube