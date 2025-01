Disponible depuis le 6 décembre en early access sur PC, PS5 et Xbox Series, Path of Exile 2 se montre déjà comme un hack'n slash particulièrement complet et abouti, malgré une version précoce. En attendant de garnir son dernier bébé en nouveaux contenus, Grinding Gear Games se fend d'une importante mise à jour visant à corriger diverses doléances remontées par la communauté, pour leur plus grande satisfaction.

Path of Exile 2 se met à jour suite aux retours de la communauté

Même si Path of Exile 2 n'est clairement pas pour tout le monde avec une exigence qui n'a pas à rougir du genre Souls-like, le titre de Grinding Gear Games connaît depuis son lancement en early access un énorme succès auprès des fans de hack'n slash déçus par Diablo 4. Après un pic record de près de 600 000 joueurs à sa sortie sur Steam, il continue d'accueillir en moyenne entre 100 000 et 200 000 utilisateurs sur la plateforme de Valve. Grinding Gear Games entend clairement chouchouter sa communauté, notamment en prêtant une grande attention à leurs nombreux retours.

Cela se traduit justement par la mise à jour 0.1.1 qui nous intéresse ici, et qui devrait arriver dans le courant de la semaine sur Path of Exile 2. Celle-ci va apporter diverses modifications à plusieurs niveaux, afin de rendre l'expérience globalement plus agréable pour les joueurs. En premier lieu, le systèmes de cartes du endgame se peaufine, avec des zones rééquilibrées en termes de densité d'ennemis et de butins à récupérer. Cette activité cruciale dans un hack'n slash devrait donc se montrer plus satisfaisante.

Les joueuses et joueurs n'ayant pas terminé la campagne de Path of Exile 2 ne sont pas en reste non plus. La mise à jour 0.1.1 apporte en effet également des modifications salutaires sur ce terrain. Tel est notamment le cas des collisions, pour faire en sorte que notre personnage ne soit pas constamment totalement bloqué et atrocement massacré par des hordes d'ennemis. De même, les effets visuels des sorts et compétences gagnent grandement en visibilité. Aussi beaux soient-ils, ceux-ci rendaient les combats de boss parfois illisibles, et donc injustement mortels. Enfin, Grinding Gear Games en profite pour optimiser les temps de chargement à divers niveaux.

Source : Path of Exile sur YouTube