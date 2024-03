La sortie de Path of Exile 2 se rapproche à grands pas, pour le plaisir des fans de l'excellent premier opus, mais aussi pour attirer de nouveaux adeptes. À ce titre, pour nous donner l'eau à la bouche, Grinding Gear Games nous présente le gameplay d'une classe profondément retravaillée du premier. Mais cette bonne nouvelle s'accompagne d'une autre, moins réjouissante mais compréhensible. En parlant du premier opus et pour patienter, du joli contenu arrive avec la prochaine extension !

Le Ranger revient dans Path of Exile 2, plus en forme que jamais

Grinding Gear Games entend faire de Path of Exile 2 le hack'n slash le plus complet possible pour plaire à tous les adeptes de ce fascinant genre. Le studio prépare 12 classes de départ, deux pour chaque combinaison de caractéristiques principales que sont Force, Dextérité et Intelligence. À ce titre, la classe Ranger, centrée sur la Dextérité et l'Intelligence, nous a montré toutes les cordes qu'elle a dans son carquois magique.

Déjà présente dans Path of Exile premier du nom, elle connaît une belle refonte loin d'être anodine. Celle-ci est en effet capable de se déplacer en tirant, une chose qu'on a quasiment jamais vu dans un hack'n slash. Outre cela, le Ranger disposera d'un bel arsenal de compétences visant à en faire une classe aussi agile que meurtrière. Voyez plutôt !

Malheureusement, les ambitions du studio néo-zélandais autour de Path of Exile 2 ont un prix. Alors que nous aurions dû voir sortir une bêta en juin, celle-ci est malheureusement repoussée à plus tard dans l'année, sans plus de précision. À sa place se tiendra une alpha, forcément beaucoup plus fermée. Un mal pour un bien, cela permettant au jeu d'être le plus peaufiné possible lorsqu'il pourra passer entre les mains des joueurs qui ont hâte de l'essayer. On souhaite en tout cas le meilleur à l'équipe dans cette belle entreprise !

Le premier opus vous emmène dans la tombe pour patienter

Fort heureusement, les fans de la franchise ne vont pas s'ennuyer d'ici là, puisque le premier opus va également avoir droit à du nouveau contenu. Cela va prendre la forme d'une extension au nom fort évocateur : Nécropolis, attendue le 29 mars sur PC, Mac et consoles. Les esprits morts à Wraeclast sont en colère et le font savoir en tourmentant les monstres du monde pour semer le chaos. C'est à nous qu'il appartient de les ramener là d'où ils viennent. Pour ce faire, nous pourrons nous arroger les services du Fossoyeur. Grâce à la Lanterne d'Arimor qu'il nous fournit, nous pourrons capturer ces esprits. D'un point de vue purement gameplay, cela nous permettra de ramener ses esprits dans une tombe, en échange de puissants trésors. Selon les esprits capturés, nous pourrons partir en quête du meilleur loot possible.

L'extension Necropolis est également l'occasion pour Path of Exile d'accueillir de nouveaux niveaux de difficulté dans le endgame, avec des cartes pouvant aller jusqu'au niveau 17. De nouveaux boss et monstres se joindront aux réjouissances. Enfin, le système de Scarabs du endgame va connaître une profonde refonte pour toujours plus de contenus originaux et difficiles, et les récompenses qui vont avec. Voilà du bien beau contenu en attendant son digne successeur, ou encore une saison 4 sur le papier très prometteuse pour Diablo 4.