Pour rappel, Path of Exile 2 aurait en effet dû sortir en accès très anticipé la semaine prochaine, le 15 novembre. En raison de plusieurs soucis techniques et d'infrastructure des serveurs, Grinding Gear Games a toutefois décidé de repousser cela au 6 décembre. Un petit délai de trois semaines, compensé par un gameplay showcase riche en nouvelles et croustillantes informations.

Path of Exile étale ses nombreuses et prometteuses nouveautés

Alors que le DLC Vessel of Hatred sorti le 8 octobre dernier a fait beaucoup de bien à Diablo 4, la menace qu'est son plus grand rival Path of Exile 2 se fait de plus en plus sentir. Celui-ci sortira dans un petit mois en Early Access, non seulement sur PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Le hack'n slash free to play de Grinding Gear Games va ainsi en profiter pour accueillir cross-play, crossplateformes, ainsi que de la coopération en écran scindé. Jonathan Rogers, directeur du jeu, s'est d'ailleurs assis en compagnie de Shuhei Yoshida chez Sony pour illustrer tout cela dans la vidéo ci-dessous.

Nous avons donc ici droit à un meilleur aperçu de ce que donne Path of Exile 2 en coopération en écran splitté. Ce showcase en profite également pour nous présenter les classes Mercenaire, Guerrier et Moine. Le premier se servira d'attaques explosives à distance, le second va cogner tout ce qui bouge jusqu'à ce que mort s'ensuive, et le troisième fera plus ou moins de même, mais avec une grande agilité en prime.

Ce showcase nous présente également les différences fortes entre Path of Exile 2 et son illustre aîné au niveau du gameplay. On peut notamment citer le fait que le système des Gemmes de Support à intégrer à son équipement pour débloquer des compétences devrait être nettement plus facile à aborder. Les combats devraient également grandement gagner en dynamisme grâce à des mécaniques désormais classiques dans les hack'n slash comme l'esquive. Dans l'ensemble, Path of Exile 2 se montre donc toujours plus prometteur. Rendez-vous est ainsi pris pour essayer tout cela le 6 décembre en accès très anticipé.

