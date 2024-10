Attendu par de nombreux fans du genre hack'n slash, le potentiel « Diablo 4 Killer » qu'est Path of Exile 2 et son studio Grinding Gear Games ont hélas encore une mauvaise nouvelle pour eux.

Après un long temps de développement et moult reports, Path of Exile 2 devait aux dernières nouvelles sortir en early access le 15 novembre à venir. Malheureusement, Grinding Gear Games a visiblement encore besoin de graisser la machine pour qu'elle démarre comme il se doit. Le studio a ainsi partagé une vidéo pour annoncer un nouveau (mais a priori léger) retard.

Path of Exile 2 prend son temps pour tenir tête à Diablo 4

Présent à la Gamescom 2024 en même temps que son frère-ennemi Diablo 4, Path of Exile 2 avait un trailer très prometteur, et une nouvelle date pour sa sortie en early access, fixée au 15 novembre. Finalement, le titre de Grinding Gear Games va laisser encore un peu de répit au hack'n slash de Blizzard et à son premier DLC Vessel of Hatred, sorti le 8 octobre. Le directeur du jeu, Jonathan Rogers, a en effet indiqué dans la vidéo ci-dessous un énième report. Pour l'heure, il ne s'agit cependant que d'un petit retard de trois semaines. Rendez-vous jusqu'à nouvel ordre le 6 décembre pour découvrir ce très attendu hack'n slash free-to-play dans son accès très anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series, avec notamment cross-play, cross-progression et coop en écran splitté au programme.

« Le problème ne vient pas du jeu en lui-même, mais de l'infrastructure des serveurs. Nous avions promis que les microtransactions fonctionneraient simultanément sur les deux Path of Exile. Cela nous demande de créer des nouveaux systèmes, tout en nous assurant qu'ils sont compatibles de manière rétroactive. Tout doit être parfait pour que nos joueurs historiques ne perdent pas l'argent investi sur le premier jeu. Nous aurions pu tenir la date du 15 novembre, mais pas sans faire d'erreurs. Il est donc préférable de repousser le lancement de Path of Exile 2 en early access. C'est totalement ma faute, et j'en suis vraiment désolé », explique le directeur du jeu avec visiblement beaucoup de remords.

Petit stream de consolation pour nous aider à patienter

Pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, il indique toutefois qu'un stream se tiendra prochainement pour découvrir tout ce qui nous attend dans cette première ébauche de Path of Exile 2 accessible à tout le monde. Celui-ci devrait avoir lieu dans « environ quatre semaines ». Rendez-vous est donc pris pour voir ce que le grand rival gratuit de Diablo 4 nous réserve.

Source : Path of Exile sur YouTube