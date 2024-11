Deux semaines avant sa sortie très attendue en early access, Path of Exile 2 fait le plein d'infos, et ça s'annonce plutôt fou pour le rival free-to-play de Diablo 4.

Path of Exile 2 arrivera pour rappel en early access le 6 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series, après un récent report de trois petites semaines. Mais Grinding Gear Games entend visiblement beaucoup nous gâter, avec un programme aussi ambitieux que chargé. Un contenu proprement colossal nous attend dans cette version précoce, pour une sortie en 1.0 encore plus gargantuesque finalement pas si lointaine que ça. On vous décortique tout cela.

Path of Exile entend enterrer de manière précoce la concurrence

Le grand rival free-to-play qui pourrait bien attirer les déçus de Diablo 4 s'ouvre très bientôt en early access. À noter que cet accès anticipé à Path of Exile 2 ne sera toutefois pas gratuit, requérant au moins l'acquisition d'un « Supporter Pack », le premier étant tarifé à 28,99 euros (puis 58,99 et 97,50 euros pour les autres). Celles et ceux ayant dépensé environ 480 euros tout au long de la vie du premier opus y auront par ailleurs automatiquement accès.

Quoi qu'il en soit, Grinding Gear Games voit les choses en très grand pour cette première ébauche de Path of Exile 2. Au programme, des chiffres pouvant donner le tournis : 6 classes, 400 ennemis, 50 boss, trois actes et un endgame qui s'annonce littéralement titanesque, baptisé Atlas. Et il ne s'agirait que de la face visible d'un iceberg encore plus immense. Le studio s'estime en effet confiant à l'idée de pouvoir sortir son nouveau jeu en version 1.0 six mois après l'early access.

À ce moment-là, ces premiers chiffres risquent de radicalement gonfler, avec notamment six actes pour l'histoire principale (promettant en soi une cinquantaine d'heures de jeu) 100 boss, de la coopération jusqu'à six et pas moins de douze classes. Pour l'heure, huit sont connues : Guerrier, Mercenaire, Druide, Sorcière, Magicienne, Ranger, Chasseuse et Moine. Les quatre dernières seraient très probablement Duelliste, Ombre, Marauder et Templier.

La littérale Ascension du nouveau meilleur Diablo-like ?

À noter d'ailleurs que les classes de Path of Exile 2 pourront drastiquement changer grâce à une mécanique appelée Ascension. En passant des épreuves demandant clairement une certaine maîtrise de notre classe, nous recevrons des points à répartir dans trois arbres Ascensions (deux en early access) radicalement différents et redéfinissant totalement le gameplay d'une classe donnée. Sur le papier, nous aurons donc techniquement droit à 36 classes jouables. Ce sans compter l'énorme flexibilité de building/theorycrafting offerte par Path of Exile 2 à travers ses systèmes de gemmes, d'immense arbre de compétences passives et son itémisation extrêmement poussée.

En substance, Path of Exile 2 semble donc prêt à frapper un très grand coup dans le petit monde des hack'n slash. De quoi définitivement faire de l'ombre à Diablo 4, malgré la salutaire sortie de son premier DLC Vessel of Hatred ? Début de réponse en ce sens avec sa sortie en early access le 6 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Sources : Path of Exile sur YouTube ; Steam