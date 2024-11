Palworld, souvent appelé le « Pokemon avec des flingues », n'est pas passé inaperçu, et surtout pas aux yeux de Nintendo et à ceux de The Pokémon Company. Devant le raz-de-marée du jeu indépendant, les deux sociétés japonaise ont porté plainte pour violation de droits de brevets. De son côté, le studio a décidé de contre-attaquer avec une action en justice, alors que Nintendo et The Pokémon Company demandent une injonction contre le jeu pour le bloquer et 5 millions de yens chacun de dommages et intérêts.

La mise à jour de décembre 2024 de Palworld se dévoile

Pokemon Ecarlate & Violet n'a pas spécialement à se sentir menacé, mais le succès de Palworld semble tout de même être à l'origine de la plainte. Cette affaire sera donc portée devant les tribunaux des deux côtés, mais pendant ce temps, le studio Pocketpair planche sur des nouveaux contenus. Une énorme mise à jour arrive d'ailleurs en décembre 2024 malgré tous les problèmes judiciaires. C'est via le compte X de Palworld qu'on a pu avoir les premiers détails, mais également des captures.

« Survivez sur la nouvelle île la plus grande, la plus dure et la plus mystérieuse de Palworld. La taille de cette nouvelle île est environ six fois supérieure à celle de Sakurajima » indique le compte X. Une nouvelle îles pour des environnements semblent ils fort jolis, qui comporteront évidemment des nouveaux pokémon Pals à chasser. La tour vue sur l'un des clichés est aussi intrigante. Le studio partagera d'autres informations en temps voulu, mais précise que Palworld profite d'une réduction de 25% sur certaines plateformes. Le jeu passe en effet à 21,74€ au lieu de 28,99€ sur PS5 et PC via Steam. Il n'y a pas de remise sur Xbox Series X|S, mais le titre est « gratuit » pour les abonnés Xbox Game Pass.









Source : compte X Palworld.