Palworld, c’est le clone de Pokemon « mais avec des flingues » que tout le monde attendait. S’il ne se décrit pas vraiment comme ça, il faut avouer que les ressemblances avec le titre de Game Freak sont troublantes. Certaines créatures sont presque identiques et le système de jeu, dont la capture, partage de drôles de similitudes. Mais il est possible d'aller encore plus loin. Des fans ont d'ailleurs entrepris de cultiver cette parenté entre les deux softs. Un projet maison qui flatte plutôt la rétine.

Palworld version Pokemon DS

Palword s’est offert un petit voyage dans le temps grâce à un demake qui le propulse sur la Nintendo DS. Si vous ne connaissez pas ce terme, il s’agit tout simplement de la formule opposée à remake. C'est-à-dire qu'on reproduit un jeu récent sur une console d’ancienne génération. Ici, l’objectif est clairement de remixer Palworld dans le style de Pokemon de l’époque. Le youtubeur 64 Bits est à l’origine de cette création et est déjà connu pour avoir réalisé de nombreux demakes comme celui de Stray, Mass Effect ou Elden Ring. « Il y a beaucoup d’inspiration venant de Pokémon Ranger, Noir et blanc, Diamant et Perle, pratiquement tous les titres DS Pokemon. Mais nous avons aussi regardé des jeux comme The Legend of Zelda Phantom Hourglass » peut-on lire dans la description.

Comme on peut le voir dans la vidéo, le résultat est vraiment réussi ! Tout a été recrée pour la Nintendo DS, des graphismes, à la musique en passant même la boîte de jeu. On retrouve ainsi tous les éléments de Palworld : le personnage principal se promène parmi les Pals (les créatures), coupe du bois, se bat et construit sa base. C’est vraiment une parfaite reproduction du soft, qui ne se limite pas à lui donner un aspect vieilli. Tous les efforts ont été faits pour en faire un titre qui paraît vrai et jouable au maximum. Bon, malheureusement, il ne s’agit que d’une vidéo. Si l’idée est amusante, elle ne verra surement jamais le jour. Palworld, qui est disponible sur Xbox Series X|S et PC, doit déjà faire face à la colère de Nintendo qui n'apprécie pas les ressemblances avec la saga Pokemon.