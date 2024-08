Le « Pokemon like avec des armes », Palworld, est un immense carton. Mais le studio garde la tête froide et prévient les joueurs sur ce qui les attend pour la suite.

Alors que Pokemon Ecarlate & Violet offre toujours régulièrement des pokémon gratuits, son « concurrent » Palworld trace sa route de son côté. Cette version un peu moins destinée aux enfants, en raison de la présence d'armes à feu, a souvent été comparé et a même été accusé de plagiat avec une utilisation massive de l'IA. Mais ces polémiques n'ont visiblement pas dépassé le cadre de la Toile étant donné que le jeu est un énorme carton. En 72 heures, cet ersatz musclé de Pokemon s'était vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Mais malgré le succès du jeu, le studio calme les attentes des joueuses et des joueurs avant qu'ils ne s'enflamment.

Vers un Palworld 2 avec un très gros budget ?

Palworld a tout cassé depuis sa sortie sur PC (Steam), Xbox Series X|S et Xbox Game Pass. À son arrivée sur le service d'abonnement Microsoft, le titre de Pocketpair est même devenu le plus gros succès pour un jeu tiers. Normalement, avec un tel carton, les ambitions du studio pourraient s'envoler. « Nous avons d'abord développé Overdungeon, qui a bien fonctionné, puis Craftopia qui a également bien marché. Et nous avons donc utilisé les bénéfices pour concevoir Palworld » a déclaré Takuro Mizobe, PDG de Pocketpair. Si on suit la logique, les bénéfices pourraient permettre d'avoir un jeu au budget XXL, n'est-ce pas ? Alors oui, mais ce ne sera pas le cas.

« Les ventes de Palworld se chiffrent en dizaines de milliards de yens. Si nous devions créer un jeu par rapport à cela, comme nous l'avons fait par le passé, il s'agirait d'une production énorme. Ca irait au-delà d'un titre AAA ». Et si Pocketpair ne veut pas brûler la chandelle par les deux bouts, c'est parce qu'ils estiment de ne pas avoir la structure pour faire des folies. « Nous ne sommes pas encore prêts en tant qu'organisation pour réaliser un tel jeu. En outre, si vous nous demandez s'il y a des jeux que nous souhaitons produire avec un budget aussi important, la réponse est non ».

Vers un Palworld 2 avec un budget plus restreint ? Ce sera la surprise du chef. « Nous voulons travailler sur des choses que que nous jugeons intéressants en tant que studio de jeux indépendants. S'il est bon d'avoir un budget important, nous ne pouvons pas dépenser un budget qui dépasse nos moyens ». Avant de voir les choses en grand, il faudrait donc que Pocketpair augmente ses effectifs et change quelque peu son mode de production.

Oui, c'est un peu plus énervé que Pokémon. Crédits : Pocketpair.

