Avec plus de 25 millions de jeux vendus sur PC et consoles, Palworld fait de l'ombre à Pokemon Ecarlate & Violet et à la saga dans son ensemble. Ce succès fulgurant de ce clone, qui se différencie par l'utilisation d'armes à feu, n'a pas vraiment faire rire Nintendo et The Pokémon Company. Après plusieurs semaines et mois de silence, les deux sociétés ont décidé de saisir la justice pour atteinte aux droits de brevets. L'affaire pourrait finalement se terminer plus tôt que prévu étant donné que les développeurs sont revenus sur l'un des points qui créent la discorde. Palworld a subi un changement important sous la pression de Nintendo et The Pokémon Company.

Une mécanique de jeu centrale de Palworld modifiée

Nintendo et The Pokémon Company n'ont pas apprécié les nombreuses similitudes entre Palworld et la franchise Pokemon. Après concertation, les deux entreprises ont donc initié une plainte à laquelle le Pocketpair a voulu répondre. En septembre, le studio indépendant a annoncé « commencer les procédures légales et enquêtes appropriées pour répondre à l'injonction pour atteinte aux droits des brevets des deux firmes. Ce malgré la méconnaissance desdits brevets concernés, en l'absence d'une notification détaillée en ce sens ».

Dans ce genre d'affaires, il n'est pas rare qu'il y ait des négociations en privé pour éviter un long et coûteux procès, et de se frotter à plus gros que soi. Et c'est visiblement ce qu'il s'est passé si l'on s'en réfère à la dernière mise à jour de Palworld. Les notes de patch de la version 0.3.11 indique un changement important sur la mécanique centrale de capture et d'invocation des Pals, qui sont l'équivalent des pokémon, à cause de Nintendo et The Pokémon Company. Désormais, les Pals apparaitront toujours près du joueur et le réticule ne s'affichera plus lors de la visée.

Ces deux modifications réalisées dans Palworld devraient permettre à Pocketpair de se faire oublier de Nintendo et de The Pokémon Company. Comme révélé après la plainte, l'atteinte aux droits de brevets portent notamment sur cette mécanique qui consiste à viser et à lancer un objet pour capturer une créature. Est-ce que ce sera suffisant pour que les sociétés abandonnent les poursuites ? Seul l'avenir le dira. Ce mois-ci, Palworld va s'enrichir d'une nouvelle île dont la taille est « environ six fois supérieure à celle de Sakurajima » avec la mise à jour de décembre.

Source : Steam.