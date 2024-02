Si vous ne le connaissez pas, allez faire Outer Wilds. Oui oui, là, tout de suite. Blague à part, c'est vraiment une expérience vidéoludique qu'on ne peut vivre qu'une fois. On va éviter de rentrer dans les détails, mais si n'avez pas confiance, regardez de plus près les avis sur le jeu. Vous allez vite constater qu'il a un succès plutôt monstrueux. Quoi qu'il en soit, il y a peu, le rêve des fans s'est réalisé : une édition physique a été dévoilée au grand jour. Et maintenant, on nous présente la version collector, qui va vous faire baver. Cependant, ça risque de faire quelques déçus.

Outer Wilds s'offre une édition collector, mais...

Souvenez-vous, iam8bit prépare Outer Wilds: Archaeologist Edition, en collaboration avec Annapurna Interactive et Mobius Digital. Une version en boîte du jeu sur Nintendo Switch et PS5, avec des petites surprises au rendez-vous. En effet, on retrouve deux éditions différentes. La première, c'est la Retail, disponible le 27 juin prochain et qui est la moins onéreuse du lot. Elle comprend le titre de base, son DLC, Echoes of the Eye, et une affiche dépliante de carte planétaire. Cette dernière a été réalisée par l’artiste conceptuel du studio, Ian Jacobson. C'est déjà pas mal, mais attendez de voir le Collector qui sera déployé lors du troisième trimestre 2024.

Celui-ci inclut de beaux objets, à commencer par un sac de voyageur de toute beauté. Il y a également un journal d'explorateur somptueux, 7 patchs aux couleurs des planètes d'Outer Wilds, et même le bandana de Chert. Mais ce n'est pas tout. On a aussi un fermoir Oeil de l’univers, une pochette de jeu spéciale, et un objet bonus « d'une chronologie condamnée ». Tout ça, c'est vendu pour la somme de 99,99 dollars. Le hic, c'est qu'à l'heure actuelle, ce Collector ne possède visiblement pas de version française. Vous pouvez le précommander dès maintenant, mais gardez bien cette information en tête.