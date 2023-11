One Piece, ce n'est plus seulement un manga, c'est aussi un anime, une série en prises de vues réelles sur Netflix, et des jeux vidéo. D'ailleurs, on remarque que l'œuvre d'Eiichiro Oda a particulièrement marqué la sphère vidéoludique. Il y a de nombreux titres où on peut incarner Luffy et sa bande dans des aventures explosives. Et justement, l'un d'entre eux a une grosses annonce à nous faire, mais elle pourrait bien diviser la communauté.

Le retour d'un personnage bien connu de One Piece

Vous faites peut-être partie des joueurs qui possèdent toujours One Piece : Pirate Warriors 4 ? Le musô a rencontré un certain succès, et c'est compréhensible. Le concept se prête drôlement bien à l'univers du manga, et on prend plaisir à se défouler avec Zoro, Ace, Nami ou encore Trafalgar Law. D'ailleurs, une bonne nouvelle attend les détenteurs du jeu. Uta, la fille adoptive de Shanks, sera bientôt disponible dans les personnages jouables. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les fans, mais pas forcément dans le bon sens du terme.

La jeune femme fera partie du Character Pack 5, l'un des DLC compris dans le deuxième Character Pass. Son arrivée marquera aussi l'ajout de musiques inédites dans One Piece : Pirate Warriors 4. La dernière extension en date portait le nom de « The Battle of Onigashima Pack », et elle avait ajouté Yamato, Kaido et la version Gear 5 de Luffy. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le nom du pack numéro 5, mais vu la présence d'Uta, on peut se faire une petite idée. En effet, elle est apparue dans le film One Piece : Red, ce qui veut dire qu'on aura peut-être deux autres personnages du long-métrage dedans.

La communauté One Piece est divisée autour de cette nouvelle, et pas seulement parce qu'il n'y a aucune date de sortie à déclarer ou de gameplay. C'est fâcheux, certes, mais ce n'est pas ça qui a l'air d'avoir le plus retenu l'attention. Visiblement, Uta n'est pas appréciée de tous, et sa présence dans le jeu a été remise en question. Selon certaines personnes, la chanteuse n'aurait pas vraiment sa place dans un titre du genre musô. Bien évidemment, ces critiques viennent d'une minorité, celle-là même qui avait scandé son mécontentement lors de la sortie du film et harcelé la chanteuse qui interprétait les morceaux du personnage. Heureusement, on entend surtout les fans qui n'hésitent pas à exprimer leur joie à l'idée de pouvoir l'incarner prochainement.