Avis aux fans français de One Piece. Une énorme chasse au trésor va être organisée pendant deux weekends. On vous explique tout sur cette jolie initiative.

Les fans de One Piece ont de l’imagination. On le sait et on l’a vu avec les avant-premières du film RED, le manga crée l’engouement auprès du public français. Ils seront sans doute ravis d’apprendre qu'il va y avoir une énorme chasse au trésor One Piece à Paris. Voici quand et comment y participer.

Une grande chasse au trésor géante One Piece sera organisée à Paris pendant deux weekends. Le départ sera donné le samedi 17 septembre à 14 heures. Quinze indices seront alors postés sur le compte Twitter de l’influenceur Young Cap, organisateur de l’événement. Chacun mène à un endroit différent de la capitale française où il faudra résoudre une énigme sur place. Visiblement, il ne sera pas nécessaire de venir à bout de toutes pour se qualifier en finale.

Seuls 15 joueurs pourront tenter de trouver le grand coffre au trésor. La finale se déroulera en duo, chaque qualifié sera mis de paire avec un influenceur, un youtubeur ou tout simplement un fan de One Piece. Elle ne sera pas retransmise en direct, mais elle sera filmée dans un format proche de Pékin Express pour être ensuite diffusée sur Youtube. Tous les participants recevront un cadeau non précisé et un repas organisé par le sponsor de la chasse au trésor One Piece. Quant aux grands gagnants ils repartiront avec le grand trésor, dont le contenu reste encore secret.

Envie de tenter l’aventure ? Rien de plus simple, il suffira tout simplement d’avoir un compte Twitter et d’être sur Paris le grand jour. Notez cependant que l’événement n’a pas été approuvé par la mairie de Paris. « Je n’ai jamais donné d’endroit de rassemblement. Les indices sont là pour éviter ce genre de rassemblement et qu’il y ait plein de gens au même endroit », explique l’organisateur en réponse aux craintes d'internautes. Il faut dire que dernièrement, One Piece a surtout fait l'actualité pour les débordements de la communauté française. Espérons que cette jolie initiative se fasse dans le respect de chacun.