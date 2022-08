Pop corn qui vole dans les airs, fans torse-nus sur la scène pendant la scène la plus importante du film … Les séances en avant-première de One Piece RED ont été gâchées par certains fans.

Ce même genre de débordements avaient déjà été constatés au Grand Rex lors des séances de Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou encore My Hero Academia. One Piece RED n’y a donc pas échappé.

L'avant-première de One Piece RED part en sucette à cause des fans

Après Jujutsu Kaisen 0, au tour de One Piece RED. Ce dimanche 7 août, plusieurs cinémas ont organisé des séances en avant-première pour le nouveau long-métrage du manga. Les aficionados de la série phénomène étaient particulièrement impatients de découvrir ce film mettant en avant Uta, la fille de Shanks. Dernièrement, ce genre d’événements suscite un engouement sans précédent, qui atteint encore des sommets.

Cette fois, les spectateurs étaient plus modérés au Grand Rex en se contentant de crier. A Marseille en revanche, c'est une autre histoire. Les fans déchaînés ont gâché la séance de One Piece RED en se donnant en spectacle, torse-nu en train de siffler ou de jeter du pop-corn. Certains sont même montés sur la scène pendant l’une des séquences les plus épiques du film. A Bordeaux, des spectateurs ont carrément déclenché l’alarme à incendie pendant la séance uniquement parce que le film ne leur plaisait pas. Le cinéma a alors été contraint de couper l’alimentation pour tout redémarrer, les obligeant à rembourser l’ensemble des spectateurs pour toutes les séances, pas uniquement celle de OP RED. Attention, la vidéo ci-dessous contiennent un énorme spoiler du film !

Évidemment, les fans qui étaient venus passer un bon moment sont dégoûtés. La scène la plus importante du film a été gâchée. « Payer pour voir ça ...» explique l'un d'entre eux par exemple. En attendant, le film One Piece RED est un véritable carton. Il a rapporté 1,06 milliard de yens (environ 7,7 millions d'euros) lors de son premier jour de diffusion au Japon. Il s’est même hissé au rang du 3e film le plus rentable de l’histoire du box-office japonais.