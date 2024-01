Une grande nouvelle attend les férus de la franchise One Piece, et ça concerne un jeu à la communauté très fidèle. Si vous n'y jouez plus, c'est le moment de s'y remettre.

One Piece prospère à tous les niveaux. Que ce soit en manga, en anime ou en série live-action, c'est un carton plein pour la franchise. Et en jeu vidéo alors ? Eh bien, de toute évidence, tout va bien de ce côté. On en a d'ailleurs la preuve avec une annonce qui concerne un jeu fort apprécié des fans. Ce dernier a rencontré un beau succès lors de sa sortie, et visiblement, il n'a pas dit son dernier mot.

Trois nouveaux personnages dans One Piece Pirate Warriors 4

On parle bien évidemment de One Piece : Pirate Warriors 4. Vous n'y jouez peut-être plus, mais ça pourrait bientôt changer. Le musô continue de réunir un certain nombre de joueurs, pour des raisons diverses et variées. En soi, l'attrait du jeu est facile à comprendre, c'est un défouloir parfait pour celles et ceux qui adorent l'univers créé par Eiichiro Oda. Dedans, on peut incarner Ace, Nami ou encore Trafalgar Law pour aller envoyer des marines ou des pirates dans le décor. D'ailleurs, dès demain, le titre va accueillir trois nouveaux personnages.

Le 11 janvier prochain marquera l'arrivée dans One Piece : Pirate Warriors 4 de trois visages bien connus des fans. On relève d'abord Uta, la fille adoptive de Shanks, mais également Koby et Shanks dans leur version OP Red. Ils feront partie du Character Pack 5, l'un des DLC compris dans le deuxième Character Pass. Pour rappel, il fait suite à la dernière extension baptisée « The Battle of Onigashima Pack » qui avait ajouté Yamato, Kaido et la version Gear 5 de Luffy. La chanteuse et Koby ont déjà eu droit à leur propre trailer, et maintenant, c'est au tour de l'Empereur de se déchaîner dans une bande-annonce explosive.

Ce pack inédit a donc pour thème principal le film One Piece : Red. Son arrivée sera accompagnée de nouvelles musiques dans le jeu, ce qui n'est pas pour déplaire. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça ne va pas relancer les débats sur Uta. Si vous avez suivi l'affaire, vous savez que ce personnage avait fait débat lors de la sortie du long-métrage. Quelques personnes étaient même allées jusqu'à harceler la chanteuse qui l'interprète, et on n'a pas besoin de préciser à quel point c'est ridicule. On espère que l'histoire ne va pas se répéter ici, même si on a déjà entendu des plaintes au sein de la communauté. En tout cas, on se réjouit d'avoir du contenu supplémentaire.