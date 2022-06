Quelques années après l’échec monumental de One Piece World Seeker, « le jeu le plus ambitieux de la franchise », Bandai Namco et ses équipes reviennent avec une toute nouvelle adaptation. Le JRPG One Piece Odyssey est en développement depuis trois ans au sein du studio Ilca et le mangaka Eiichiro Oda a participé à l’histoire et aux designs des personnages.

Un nouveau trailer pour One Piece Odyssey

En mars dernier, Bandai Namco annonçait en fanfare One Piece Odyssey. Un JRPG qui marquera l’arrivée de Luffy et son équipage sur les consoles générations. Avec seulement avec une petite bande-annonce et quelques visuels, les détails autour de ce jeu qui se veut ambitieux étaient maigres. Cependant, il a posé l’ancre au Summer Game Fest 2022 non pas pour montrer du gameplay comme espéré mais seulement une nouvelle bande-annonce.

Au menu du chef Sanji ce soir, une présentation des personnages, de l'île et quelques très très courtes séquences de gameplay avec des puzzles, de l'exploration et tout le bazar. Comme tout bon RPG actuel qui se respecte, l’équipage traversera nombre de donjons et devra aider la populace à base de quêtes annexes. Et non il n'y a toujours pas de date de sortie pour One Piece Odyssey. Le jeu sera disponible dans le courant de l'année sur PS5, Xbox Series, PS4 et PC via Steam. Et sinon à quand du vrai gameplay ?