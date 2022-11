Si vous attendez le jeu One Piece Odyssey impatiemment, sachez que l'éditeur nippon Bandai Namco Entertainment vient de dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay qui se concentre cette fois sur la fabuleuse cité de Water Seven. L'intégration de l'arc narratif de Water Seven n'est pas anodin pour le studio de développement ILCA, car c'est un moment du manga très apprécié par les fans pour ses nombreux événements.

One Piece Odyssey veut faire les choses bien

Au sein du manga, ce sont Usopp et Robin les deux protagonistes principaux de cet arc narratif donc si on garde une certaine fidélité, le jeu One Piece Odyssey devrait en faire de même. Le titre tirera sur la corde nostalgique mais histoire originale oblige, on ne doit pas s'attendre à un suivi stricto-sensu des événements que l'on connait déjà via l'œuvre de Eiichirō Oda. One Piece Odyssey introduira tout un panel de nouveaux personnages et visiter des lieux cultes comme celui-ci est une bonne parade pour Bandai de tout de même satisfaire les fans "ultras" qui veulent un contenu cohérent avec ce qu'ils ont pu lire dans le manga ou voir dans l'anime.

La sortie du jeu est toujours programmée pour le 13 janvier 2023 sur PC, PlayStation et Xbox. Notons qu'il est d'ores et déjà disponible en précommande avec une magnifique édition collector au prix de 169,99 euros. De quoi combler le collectionneur tout comme le mangaphile assidu.

Que pensez-vous de ce RPG ? Pensez-vous qu'il puisse convenir à votre attente d'un jeu One Piece ?