Un quart de siècle, ça se fête et Luffy en a bien l'intention. Bandai Namco et ILCA dévoilent un tout nouveau JRPG : One Piece Odyssey sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC pour 2022.

Une histoire originale

Le dépôt de marque One Piece Odyssey au Japon prend tout son sens aujourd'hui avec l'annonce d'un nouveau jeu développé par ILCA (Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée...), un JRPG en collaboration avec Eiichiro Oda, le créateur du manga. Un beau cadeau pour le 25ème anniversaire.

Dans la vidéo visible plus bas, le producteur Katsuaki Tsuzuki nous dit qu'Oda-san a "lui-même conçu les personnages et les monstres qui ont insufflé la vie et l'essence même de One Piece au monde du jeu". Pour mettre toutes les chances de son côté et ne pas être qu'une "vulgaire adaptation", One Piece Odyssey racontera sa propre histoire originale :

Au cours de leur aventure, les Chapeaux de Paille dirigés par Monkey D. Luffy sont engloutis par une énorme tempête en mer et se retrouvent sur une île mystérieuse battue par les vents et à la végétation est luxuriante, mais séparés les uns des autres et le Thousand Sunny complétement brisé. L’équipage part pour une nouvelle aventure au milieu d’une nature déchaînée, d’ennemis puissants et de rencontres étranges avec les habitants de l’île. Les joueurs devront travailler ensemble avec Luffy et les membres de l’équipages afin de pouvoir reprendre la mer !

Vous dirigerez donc Luffy mais également Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook, lors de combats au tour par tour.

One Piece Odyssey : un mot du producteur

Katsuaki Tsuzuki, producteur de Bandai Namco Entertainment, a commenté l'annonce :

Nous sommes heureux de se joindre à la célébration du 25e anniversaire de ONE PIECE grâce à la sortie de One Piece Odyssey. Nous nous sommes associés à ILCA Inc. et avons travaillé en collaboration avec Eiichiro Oda afin de créer une grande aventure dramatique dans l’univers de One Piece, dans un jeu qui, nous l’espérons, dépassera les attentes des joueurs.

Il revient aussi en vidéo sur la genèse du projet, l'implication d'Eiichiro Oda ou encore l'attrait de ce nouveau soft. Selon lui, c'est "probablement le premier jeu développé aussi méticuleusement sur une aussi longue période".

One Piece Odyssey sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC en 2022.

