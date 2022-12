One Piece Odyssey sera jouable gratuitement quelques jours avant sa sortie. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion et dévoile deux nouveaux arcs.

La campagne de communication autour de One Piece Odyssey s’intensifie. Prévu pour le 13 janvier 2023 sur consoles PlayStation, Xbox et Steam, le RPG revient se rappeler au bon souvenir des fans avec une nouvelle bande-annonce mettant l’accent sur deux nouveaux arcs du manga, mais pas que. Les joueurs pourront y jouer gratuitement avant sa sortie grâce à une démo. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une démo gratuite pour One Piece Odyssey

Les fans du manga vont pouvoir jouer à One Piece Odyssey avant sa sortie. Le jeu se laissera en effet approcher par le biais d’une démo gratuite qui sera rendue disponible dès le 10 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series et PS4, soit trois jours avant le lancement officiel de cette adaptation qui sort quelque peu des sentiers battus. Aucune information n’a été dévoilée quant au contenu ou la durée de cet essai. Il sera en revanche possible de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet, ce qui laisse entrevoir une démo assez généreuse malgré tout. Tester One Piece Odyssey avant l’heure permettra également de débloquer quelques objets bonus dans sa version finale.

Comme le rappelle le trailer accompagnant cette annonce, le jeu permettra de revisiter certains lieux et événements cultes de l'œuvre originale sous la forme de rêve. Les souvenirs de Mugiwara étant fusionnés et altérés, ils seront altérés de sorte à emprunter des chemins différents de sorte à permettre à certains personnages appréciés de faire une apparition remarquée. Luffy et ses amis se rendront donc pour sûr dans quatre arcs. Les deux déjà confirmés : Alabasta et Water Seven, et ceux tout fraîchement annoncés : Marineford et Dressrosa. Les joueurs retrouveront quelques têtes connues pour leur prêter main forte comme Trafalgar Law, Ace, Vivi ou encore Sabo.