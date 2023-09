La série One Piece a été le carton de cette fin d’été sur Netflix. L’adaptation a fièrement trôné à la place de numéro 1 sur la plateforme et dans 84 territoires, battant les records précédents. Si elle a fait moins de vues que les anciens détenteurs de ce titre convoité en ayant un budget plus important, cela ne semblait qu’une question de temps avec que le géant de la SVoD ne donne son feu vert pour valider une suite.C’est désormais acté.

La saison 2 de One Piece confirmée

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, la série One Piece de Netflix a été un véritable phénomène. Néophytes comme fans de la première heure ont été surpris de la qualité de l’adaptation, d’autant plus quand l’entreprise au N rouge a chapeauté le projet. Il faut dire que le géant de la SvoD a joyeusement participé à cette fameuse malédiction des adaptations de manga en live action, l’exemple le plus probant étant Death Note. L’heure est à la rédemption pour Netflix et Eiichiro Oda, créateur de Luffy et sa troupe, a tenu son pari : briser cette malédiction. S’il faudrait un miracle pour que l’entreprise américaine maintienne le cap jusqu’à la fin de l’histoire du manga, elle compte bien surfer sur le succès de sa dernière adaptation.

C’est désormais officiel : One Piece aura une saison 2. C’est Oda en personne qui a annoncé la bonne nouvelle et il appelle à la patience. Le chantier demandera un peu de temps. Les producteurs affirmaient que la suite avait déjà été écrite, mais l’auteur du manga les contredit dans son message adressé à la communauté. Sans doute un clin d'œil à la grève des scénaristes et des acteurs qui se poursuit à Hollywood, mettant le projet et surtout son tournage en halte jusqu’à nouvel ordre. Tomorrow Studios expliquait récemment que la saison 2 de One Piece pourrait être tournée 18 mois après qu’un accord entre les deux parties ait été trouvé. Plus croustillant encore, Oda tease l’arrivée du prochain membre de l’équipage de Luffy, le plus mignon de tous : Tony Tony Chopper. Le médecin mi-renne mi-humain devrait être encore un sacré défi pour les équipes.