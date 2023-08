La série One Piece arrive bientôt sur Netlfix et la plateforme SVOD vient nous le rappeler avec une bande-annonce complètement dingue.

One Piece, le manga le plus populaire du monde, l'un des meilleurs de tous les temps pour certains d'ailleurs, va avoir le droit à son adaptation live action sur Netflix. Un projet de très grande envergure qui aura autant fait saliver que donner de l'urticaire aux fans. Pas encore sortie et pourtant, elle divise déjà les aficionados du manga. Cela étant, d'après les premiers retours, la série est visiblement excellente et bien partie pour devenir un succès rémanent.

One Piece arrive sur Netflix, un carton assuré ?

Bon, en vérité, son succès est presque assuré. Dès ce jeudi 31 août, date de sortie de la série One Piece sur Netflix, on s'attend à une photo assez colossale de spectateurs. Il faut dire que les fans de la franchise ne manquent pas, qu'ils soient adeptes ou non de la plateforme SVOD, à n'en pas douter, ils seront très nombreux à embarquer à bord du Vogue Merry. Les premiers avis sont en tout cas très positifs, le créateur du manga, Eiichiro Oda, est plutôt satisfait et a veillé à ce qu'elle soit le plus fidèle possible à l'œuvre originale.

À quelques jours de la sortie, Netflix nous balance une ultime bande-annonce pour tenter de nous en mettre plein la vue. L'occasion de revoir l'intégralité du casting principal : Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu Arata (Zoro), Taz Skylar (Sanji) et Jacob Romero Gibson (Usopp). Pour rappel, la série nous fait suivre Luffy, Nami, Zoro, Sanji et Usopp partis à la recherche d'un célèbre trésor pirate. Cette adaptation live action reprendra l'arc d'East Blue, soit approximativement les 100 premiers chapitres du manga. On devrait donc avoir le droit à pas mal de séquences cultes, notamment les premiers gros combats de Luffy et son équipage contre des méchants emblématiques comme Kuro, Morgan ou encore Arlong. Les fans s'y retrouveront assurément tandis que les néophytes pourraient bien y trouver leur compte également.