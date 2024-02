Les fans de One Piece peuvent se réjouir, une nouvelle vient de tomber et elle va ravir aficionados et Luffy et ses compagnons. En plus, il semblerait que ce soit pour très prochainement.

On le sait, dès qu’un contenu One Piece pointe le bout de son nez, la toile s’agite. Rien qu’avec la série Netflix, on a vu arriver des tonnes de théories, mais aussi d’analyses et de critiques sur la série en live action. C’est sans compter les réactions aux nouveaux chapitres du manga pratiquement toutes les semaines. Sachant cela, il est très séduisant pour n’importe quel média ou contenu de surfer sur ce phénomène, encore faut-il avoir les droits. Le puissant Epic Games en est conscient et ne va pas tarder à nous le montrer.

Une collaboration avec One Piece, mais pas que

D’après les dires de la section rumeurs du Xbox Era Podcast, Fortnite pourrait voir arriver une collaboration avec One Piece. On peut s’attendre à une série de skins à l'effigie de nombreux personnages, mais peut être aussi quelques ajouts dans la map en référence au célèbre manga de pirates. Dans tous les cas, bien que l’étendard d’Epic Games nous ait déjà habitués à d’impressionnants partenariats, comme Metal Gear Solid, celui-ci fait sans aucun doute partie des plus importants depuis la sortie du jeu au même titre que Dragon Ball. De ce fait, il est possible de le voir arriver avec un événement particulier.

Le podcast parle d’autres collaborations qui sont tout aussi séduisantes que One Piece. La première, c’est Final Fantasy 7. Au vu de la sortie de Rebirth qui approche à grands pas, on peut imaginer que Cloud et ses amis rejoindront le Battle Royal sûrement en février ou mars. Ce n’est pas tout ! Les leaks parlent également de skins Marvel inédits : Docteur Octopus, Magneto, Cyclops, Colossus, mais aussi les 4 Fantastiques. Il faut dire que Fortnite a récemment lâché un trailer mettant en scène un gros partenariat avec Disney. La société aux grandes oreilles a investi pas moins de 1.5 milliards chez Epic Games. Il n’est donc pas étonnant de voir des skins Marvel se multiplier.

DC n’est cependant pas mis de côté pour autant puisqu’on verra aussi arriver Robin et Peacemaker. Pour finir, le leak évoque aussi Musclor et Skeletor, le protagoniste et l’antagoniste de ce célèbre dessin animé des années 80 : Les maîtres de l’univers. Il faut tout de même rappeler qu’aucune de ces informations concernant One Piece ou le reste n’a été officialisée et qu’elles n'existent qu’au statut de rumeurs.