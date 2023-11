Comme chaque semaine où il y en a un, le prochain chapitre de One Piece s’est dévoilé avant l’heure. Entre flashbacks, visages connus et petites révélations, voici le résumé complet du chapitre 1100.

Après quatre ans passés à Wano, les fans de l’anime One Piece vont enfin pouvoir découvrir la suite : l’arc d’Egghead. Pour les lecteurs fidèles du manga, les choses sérieuses ont commencé depuis un bon moment maintenant. Les derniers chapitres prennent même le temps d’éclaircir le mystère autour de l’un des personnages emblématiques de l'œuvre. Comme on pouvait s’y attendre, les flashbacks continuent. Alors Eiichiro Oda nous a-t-il préparé de grosses révélations pour le chapitre 1100 de One Piece. Il risque d’y avoir quelques déçus car il n'est pas aussi dingue qu'espéré, mais on en sait enfin un peu plus.

Le chapitre 1100 de One Piece a leaké

Les flashbacks autour de Kuma et Bonney continuent. Le chapitre 1100 de One Piece reprend directement là où le précédent s’était arrêté. Le père et la fille sont arrivés au laboratoire de Vegapunk, où le scientifique et son futur cobaye ont passé un accord. Le chapitre commence alors que Kizaru et quelques marines, dont Drake, arrivent à Egghead. Vegapunk étant arrivé dans ce nouveau laboratoire après l’accident de Punk Hazard, il n’a pas pu prendre conscience que des escargophones espions étaient cachés un peu partout. Kizaru apporte celui de Saturn au scientifique. Le Doyen lui explique alors qu’il est au courant qu’il négocie illégalement avec un pirate, mais admet que Kuma serait un excellent hôte pour son projet de clonage. Il acceptera le deal mais à trois conditions supplémentaires.

Kuma devra devenir un Grand Corsaire, remplaçant ainsi celui qui s’est fait battre par Ace il y a quelques jours. Il devra également devenir une arme humaine et subir une chirurgie de cyborg. Enfin, son esprit devra complètement être effacé une fois l’opération terminée. Vegapunk était furieux, car à ses yeux effacer la mémoire et la conscience d’un cyborg revient à tuer un humain, mais Saturn lui répond catégoriquement : « Tu n'es pas en position de négocier “scientifique de la Marine” ». Et malgré tout ça, Kuma pleure de joie : il pourra enfin sauver Bonney. Vegapunk explique que l’opération de sa fille prendra 6 mois, après quoi elle devra se reposer pendant un an avant de pouvoir aller à l’extérieur. Pour Kuma, la chirurgie prendra 2 ans.

Retour de visages connus

Saturn explique que l’enfant sera prise en otage, par peur que le futur Grand Corsaire ne change d’avis une fois qu’elle est sauvée. Elle sera alors sous la protection du Gouvernement Mondial pendant une année complète, après quoi elle sera libérée et l’esprit de Kuma effacé. Autre condition, le père et la fille ne pourront pas se revoir pendant son traitement de six mois. L’ancien esclave accepte sans hésitation, mais demande en échange que Bonney soit envoyée au Royaume de Sorbet afin de la préserver de la vérité derrière leur accord. Son interlocuteur accepte, tant qu’elle est sous la surveillance du Gouvernement Mondial. Le chapitre 1100 de One Piece continue alors avec un montage où l’on voit Kuma, Bonney, Vegapunk et Sentoumaru passer du temps ensemble et se lier d’amitié pendant ces six mois. Même Kizaru est proche d’eux, se mêlant à leurs soirées pizza et dansant avec eux.

On a également un aperçu des opérations respectives des deux personnages. Après les six mois de traitement de Bonney, l’enfant est envoyée sur l’île de Sorbet comme convenu. Elle vivra alors dans l’église, mais son équipe médicale est uniquement composée d’agents du gouvernement, leur cheffe étant une membre du CP8 nommée “Alpha”. Kuma prononce alors ses derniers mots à Bonney : « Merci d’être née ». Sans savoir le sort de sa figure paternelle et qu’elle ne le reverra jamais, elle se contente de rire. Le chapitre 1100 de One Piece continue avec un montage de Kuma qui remplit son devoir de Grand Corsaire. On aperçoit la réaction de nombreux personnages de One Piece, dont Doflamingo, Ace, Barbe Blanche, Sabo, Alvida, Crocodile, Miss All Sunday, Koby, Koala ou encore Dragon.

Un Luffy sauvage apparaît

Le chapitre 1100 de One Piece se termine avec Kuma qui écrit une lettre à Bonney, expliquant qu’il explore de nombreuses îles qu’ils pourront découvrir ensemble un jour. La dernière page montre Luffy adolescent en train de fuir un tigre dans la forêt. Le navire de Kuma arrive justement au Village de Fuchsia. Le Grand Corsaire reçoit un appel via escargophone. Un agent du gouvernement lui explique qu’il a reçu un nouvel ordre… Il faudra attendre le chapitre 1101 pour découvrir ce qui lui a été demandé. Par chance, il n’y aura pas de pause la semaine prochaine, donc on le découvrira bien assez tôt. Si certains espéraient un gros chapitre comme Oda a l’habitude de les faire à chaque centaine symbolique, il semblerait que ce soient les pages suivantes qui pourraient être plus marquantes. Affaire à suivre…