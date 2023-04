Les fans d'animes qui aiment aussi les jeux vidéo peuvent facilement trouver chaussure à leur pied sur le marché. Récemment, One Piece Odyssey a permis aux passionnés de l'univers d'Eiichirō Oda de découvrir une histoire originale aux côtés de Luffy et de son équipage. Le RPG au tour par tour pourrait ouvrir la voie vers de nouveaux jeux adaptés du manga culte dans les prochaines années. Et si un jeu de combat One Piece similaire à Dragon Ball FighterZ voyait le jour ? Nul doute que les fans de One Piece signeraient immédiatement. Ça tombe bien, car un développeur bien connu dans l'univers du VS Fighting semble y songer.

Arc System Works évoque une adaptation de One Piece

Arc System Works, ça vous dit quelque chose ? Le développeur japonais n'a plus rien à prouver sur la scène du VS Fighting. À son palmarès, Dragon Ball FighterZ, mais aussi les licences Guilty Gear et BlazBlue. Le PDG de l'entreprise, Minoru Kidooka, pourrait ajouter une nouvelle corde à son arc et pas des moindres. Il se confie au média IGN.

Comme je l'ai déjà dit, je veux travailler avec d'autres personnes et utiliser les ressources dont nous disposons pour créer un jeu amusant que la FGC (ndlr : Fighting Game Community, la communauté des joueurs de jeux de combat) pourra vraiment soutenir. Je ne peux pas dire si nous pensons spécifiquement à One Piece. Je ne peux pas dire "oh oui, One Piece, oui ou non". Cela ne veut pas dire que c'est décidé ou que c'est hors du champ des possibles. Vous devez vraiment comprendre que nous sommes une petite entreprise. Nous ne pouvons pas accepter tous les projets qui se présentent, nous devons tenir compte des ressources.

© Bandai Namco

Un jeu de combat aussi mémorable que Dragon Ball FighterZ ?

La réponse de Minoru Kidooka est plutôt évasive. Les fans de One Piece retiendront surtout que le Japonais ne dit pas non, même s'il ne dit pas oui... On imagine facilement Arc System Works livrer un jeu de combat One Piece de la même qualité que le très populaire Dragon Ball FighterZ. Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples, mais qui de mieux placer que le studio japonais pour un tel projet ? Même en lisant entre les lignes, impossible de savoir si Arc System Works travaille sur une telle production. Actuellement, les développeurs de l'entreprise travaillent sur un dossier beaucoup plus chaud : le développement de Granblue Fantasy Versus : Rising. Le jeu doit sortir cette année sur PC, PS5 et PS4.