Nouvelle semaine, nouveaux leaks pour One Piece. Des premières infos sur le chapitre 1106 ont été dévoilées à l’avance et révèlent le retour de deux personnages, enfin !

Pas de repos pour les braves. Oda continue d’enchaîner les chapitres sans aucun répit, laissant enfin les lecteurs découvrir ce qu’il se passe sur l’île d’EggHead. Finis les flashbacks, place à l’action et à la confrontation. Alors que la situation s’envenime, le chapitre 1105 de One Piece s’était terminé avec un très gros teasing, laissant entrevoir l’arrivée de personnages inattendus. Qui sont-ils ? On a déjà la réponse grâce aux leaks du chapitre 1106 de One Piece. Comme d’habitude, on rappelle que les lignes qui suivent vont spoiler ouvertement les événements à venir. Lisez à votre discrétion.

Premiers leaks pour le chapitre 1106 de One Piece

Les choses s’accélèrent sur EggHead. Alors que Luffy et ses camarades commencent à préparer leur fuite et que la Marine a entamé la destruction de l’île suite au Buster Call, Saturn ne compte pas les laisser s’en tirer aussi facilement. Ni Kizaru, qui obéit sagement aux ordres du Doyen. D’après les premiers leaks du chapitre 1106 de One Piece, les deux membres éminents du Gouvernement Mondial n’ont purement et simplement aucune intention de laisser partir qui que ce soit. Ils prévoient d'annihiler tout le monde sur l’île. Kizaru entreprend de commencer cette mission, mais il est interrompu par Luffy, qui après avoir tout mangé sur l’île et fin prêt à reprendre le combat. Il assène un énorme coup de poing à l’Amiral et l’envoie valser.

Pendant ce chapitre 1106 de One Piece, Bonney apprendra la vérité sur les pouvoirs de Luffy et verra en lui le héros d’elle et son père : Nika. C’est justement elle qui a désormais l'autorité sur les Pacifista, Vegapunk ayant visiblement trifouillé quelque chose avec les puces des robots. Consterné par cet affront, Saturn attaque le scientifique. On ne sait pas encore l’étendue des dégâts de ce coup et l’état de Vegapunk. Ce que l’on connaît en revanche, c’est l’identité des personnages qui ont détruit les bateaux de la Marine à la fin du chapitre précédent de One Piece.

Non ce ne sont ni les révolutionnaires, ni les membres de la flotte de l’équipage au Chapeau de Paille. Il s’agit de deux têtes bien connues des fans de la licence et qu’on attendait impatiemment de revoir : Dorry et Brogy. Cette fois, plus de place au doute, le prochain arc de One Piece nous emmènera à Erbaf, l’île des géants dont ils sont originaires. D’après un des leakers habituels, la fin du chapitre 1106 est brutale et les premiers leaks ne lui font pas justice. Il n’y a plus qu’à attendre des scans.