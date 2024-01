Les choses sérieuses continuent sur l’île d’Egghead. Le chapitre 1105 de One Piece est déjà victime de leaks, nous montrant l’équipage au Chapeau de Paille et l’arrivée de mystérieux invités.

Pas de pause pour Eiichiro Oda, le manga One Piece reprend de plus belle. Après de longs mois passés dans les souvenirs d’un certain personnage, l'œuvre se recentre sur le présent et par conséquent sur Luffy et ses amis. Le chapitre précédent laissait entrevoir de la baston et de l’action comme on aime. Est-ce que ce sera vraiment le cas ou est-ce qu’il faut patienter encore un peu ? Les premiers leaks du chapitre 1105 de One Piece sont arrivés. On rappelle comme d’habitude que les lignes qui suivent vont spoiler ouvertement les événements à venir. Si vous souhaitez conserver la surprise jusqu’à la sortie officielle des prochaines pages, passez votre chemin.

Les premiers leaks du chapitre 1105 de One Piece

Justement, les pages seront un peu moins nombreuses que d’habitude. Le chapitre 1105 de One Piece est un peu plus court que ses camarades avec seulement 13 pages, qui servent visiblement à planter la suite de l’intrigue. Pas de grosse baston donc, mais le retour de presque tous les Mugiwara. Cela commence avec Sanji, qui, de son naturel galant, protège Bonney et l’envoie dans le Vacuum Rocket pour le mettre en sûreté. Il entreprend alors de retourner sur les lieux les plus dangereux pour en faire de même avec Vegapunk. Le scientifique est interpellé par Saturn, qui lui annonce que la destruction de sa précieuse île d’Egghead a été ordonnée. Le scientifique le supplie d'annuler son ordre, mais tous les bateaux de la Marine invoqués par le Buster Call commencent alors à tirer et le Doyen et Kizaru semblent prêts à rester sur l’île malgré tout.

Le chapitre 1105 de One Piece s’attarde légèrement sur Nami, Chopper et Robin qui est en train de dormir sans que l’on ne sache pourquoi. C’est assez flou, mais ils sont au Labo pour une raison encore inconnue. De leur côté Brook et Lilith mettent le Thousand Sunny en sécurité en faisant fondre des nuages qui permettent de faire glisser le navire jusqu’à l'issue de secours. Désolé pour les fans de Zoro, on ne le verra pas dans ce chapitre. Il est cependant expliqué que son combat contre Lucci continue et que Jinbe a été envoyé à sa recherche pour interrompre le combat et s’assurer que le bras droit de Luffy ne s’est pas encore perdu. Le Chapeau de Paille a quant à lui mangé absolument tout ce qu'il y avait sur l'île et est désormais trop gros et trop lourd pour que la Marine tente de le capturer.

Des alliés mystérieux

Retour sur Sanji qui s’apprête à mettre Vegapunk en sécurité. À ce moment-là, Kizaru sort de nulle part et brise le Vacuum Rocket entraînant une chute de Bonney et Kuma. Le Doyen ordonne alors à tous les Pacifistas présents sur l’île de les attaquer. Il trouve finalement pathétique le fait qu’ils seront tués par les clones de Kuma. « C’est le sommet de la stupidité », pense-t-il alors à haute voix. La dernière page du chapitre 1105 de One Piece montre que les navires de la Marine envoyés pour détruire le bateau d’évacuation d’Egghead ont été atomisés par un ennemi inconnu. Un survivant de l’équipe demande alors à ce que Kizaru soit appelé de toute urgence. « Vous devez lui dire qu’ILS arrivent à Egghead », ordonne-t-il. Qui ? Les Révolutionnaires ? Les alliés de Luffy ? Une autre faction ? Réponse peut-être la semaine prochaine, puisqu’il n’y aura pas de pause, c’est confirmé.