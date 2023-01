Toutes les bonnes choses ont une fin mais celle-ci sera peut-être abrupte. Dites au revoir, en partie, à votre casque Oculus Quest.

Le support de l'Oculus Quest « autonome » se termine

Le Meta Quest 1, qui est un modèle plus récent et autonome - sur certains jeux - de l'Oculus Quest, vit ses derniers mois d'existence. Dans un email envoyé aux utilisateurs et partagé par UploadVR, la société de Mark Zuckerberg informe ses clients la fin du support pour 2024. Mais dès cette année, des fonctionnalités seront retirées et il ne faut pas non plus en espérer de nouvelles.

Voilà plus de quatre ans que nous avons lancé l'Oculus « Meta » Quest 1, et nous sommes reconnaissants envers la communauté d'avoir fait avancer la VR. Tout en préparant l’avenir, nous continuons de soutenir la communauté des utilisateurs de Quest 1 et nous continuerons d’encourager ce casque en y apportant quelques modifications.

Qu'est-ce tout cela implique en vérité ? Déjà, vous pourrez continuer de vous servir de l'Oculus Quest et des applications disponibles (ouf !), ce qui inclut les jeux achetés. Il y aura encore des mises à jour système pour la sécurité de l'appareil et apporter des correctifs essentiels jusqu'en 2024, mais il ne faudra pas compter sur de quelconques nouveautés.

D'ici le 5 mars 2023, l'accès aux fonctionnalités sociales comme Meta Horizon sera suspendu, et il ne sera plus possible de créer ou rejoindre un groupe dès cette année.

Pour être à la page et dans le coup, il reste donc le Meta Quest 2 sorti en 2020 ou pour les plus riches qui souhaitent une autre expérience, le Meta Quest Pro à 1 800 euros.