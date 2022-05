La mini-série Disney Plus Obi-Wan Kenobi s'offre un trailer électrisant et une nouvelle affiche. Le trailer en question s'arrête rapidement sur le retour d'un vilain emblématique.

Disney+ célèbre le "May the 4th Be With You" avec une nouvelle bande-annonce pour sa série Star Wars Obi-Wan Kenobi et une affiche. Une vidéo qui devrait exciter plus d'un fan.

Un trailer explosif pour la série Obi-Wan Kenobi

C'est le "Star Wars Day" et forcément, la firme de Mickey ne pouvait pas rester les bras croisés, à regarder la Toile fêter La Guerre des Étoiles sans se mêler à la petite sauterie. Et pour marquer les esprits, le service de streaming Disney+ a monté une nouvelle bande-annonce alléchante pour sa future mini-série. Un trailer pour le moins nostalgique.

Car en plus d'Ewan McGregor, qui conserve son rôle du jedi Obi-Wan, on a le droit à un teasing. Un gros plan sur le buste de Dark Vador qui respire toujours aussi fort. Là encore, Hayden Christensen a été rappelé après sa prestation aimée par certains, clairement détestée par d'autres, dans la prélogie de George Lucas.

Le vilain le plus mémorable de la franchise est aussi sur la nouvelle affiche promotionnelle.

Des médias inédits qui arrivent également à quelques jours du lancement d'Obi-Wan Kenobi.

6 épisodes pour convaincre

Ewan McGregor perdu dans le désert

Obi-Wan Kenobi est une mini-série de six épisodes qui sera diffusé à partir du 27 mai prochain sur Disney+ exclusivement. Produite par "Madame Star Wars", Kathleen Kennedy, elle se situe entre la trilogie originelle et la prélogie.

L’histoire commence 10 ans après les faits dramatiques relatés dans Star Wars : La Revanche des Sith, lorsqu’Obi-Wan s’était retrouvé confronté à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui a délibérément choisi le côté obscur de la Force afin de devenir le maléfique seigneur Sith Dark Vador.

Et selon Ian McDiarmid (Palpatine), son personnage pourrait lui aussi revenir prochainement. Dans Obi-Wan Kenobi ? C'est une des possibilités.

Il y a une certaine série à venir qui se déroule à peu près à une période où mon personnage est considéré comme très actif. Verrez-vous ou non mon corps, physiquement, je ne peux rien dire. Mais vous allez certainement sentir ma présence...

Bon par contre, pas de nouvelles de Star Wars Jedi Fallen Order 2.