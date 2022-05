Le 4 mai est le Star Wars Day et c'est bien entendu l'occasion de faire son plein d'idées produits. Ainsi, Seagate, spécialiste des solutions de stockage, propose une collection à l'effigie de la saga cinématographique. Ces trois solutions de stockage externes viennent compléter la famille Star Wars Beskar du constructeur.

Du stockage version Star Wars

Les 3 disques en question se concentre sur la série The Mandalorian avec un disque dur externe Grogu, un disque Din Djarin et un disque Boba Fett. Puisque ca serait évidemment trop simple de n'avoir que ce design, ces disques Star Wars sont équipés d’un éclairage LED RVB personnalisable. Et chaque modèle dispose d’une lumière personnalisée : une lumière rouge pour Boba Fett, un bleu brillant pour Grogu et un bleu plus neutre pour The Mandalorian.

Compatible partout

Ces disques durs externes FireCuda sont compatibles avec les ordinateurs Windows et Mac, mais aussi les consoles PlayStation et Xbox ancienne et nouvelle génération En fait avec ses ports USB 3.2 de 1e génération, ils s'adaptent clairement à tout ce qui accepte un disque dur.

Ces disques collector seront disponibles à l’achat courant mai au prix 119,99 euros pour un espace disque de 2 To. Notons tout de même au passage qu'ils sont garantis cinq ans et s’accompagnent entre autre de trois ans de services de récupération de données.