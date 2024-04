Depuis plusieurs années, le prix des cartes graphiques est fluctuant. L'épidémie de Covid-19 a clairement chamboulé la production des usines avec une demande toujours aussi forte. Résultat ? Des tarifs élevés en 2022 avant de descendre légèrement en 2023 pour atteindre des prix plus attractifs. Hélas, cette baisse n'était que de courte durée. Voilà ce que l'on sait sur le sujet. Cela va faire mal, notamment chez Nvidia.

Une hausse de prix pour Nvidia ?

Dans un contexte marqué par une demande croissante et une offre limitée, Nvidia, le géant des cartes graphiques, est contraint d'augmenter les prix de plusieurs de ses modèles GeForce de 10% dans les semaines à venir. Cette hausse de prix, qui ne touchera pas l'ensemble des cartes graphiques Nvidia, dépendra essentiellement de la manière dont les fabricants tiers de GPU, tels que MSI et ASUS, décideront de répercuter cette augmentation sur les consommateurs. Les rapports actuels indiquent que les GPUs d'entrée de gamme, y compris les RTX 4060, RTX 3050, et GTX 1650, seront principalement affectés.

Cette situation met en lumière les défis auxquels les joueurs PC pourraient devoir faire face, notamment en termes de coût d'accès à des technologies de pointe pour le gaming. La demande accrue pour les GPUs, exacerbée par l'engouement pour l'intelligence artificielle, place Nvidia dans une position singulière. La société, bien que ne se concentrant pas exclusivement sur le développement d'une variante de ChatGPT (bien qu'elle dispose d'outils IA internes tels que Nvidia ACE), fournit néanmoins l'hardware essentiel pour l'entraînement et le fonctionnement des principaux outils d'IA sur le marché.

La décision de Nvidia d'augmenter les prix intervient dans un contexte où l'inflation et les facteurs géopolitiques pourraient également influencer les coûts à l'avenir. Selon UDN, un site web technologique chinois, les fabricants sont "censés bénéficier" de cette hausse, ce qui soulève des questions sur l'impact final sur les consommateurs et sur la disponibilité des cartes graphiques abordables pour les gamers.

Lors de la keynote du GTC de l'année dernière, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a mis en avant la nouvelle orientation de l'entreprise vers l'IA, soulignant les ambitions de Nvidia de s'étendre au-delà du marché du jeu. Bref, on va devoir bientôt surement casquer.