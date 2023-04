En 2018 est sorti Remothered : Tormented Fathers, un survival-horror qui, sans rencontrer un succès phénoménal, avait su trouver son public. Malheureusement, sa suite, Remothered : Broken Porcelain, s'était avéré extrêmement décevante. Mais son créateur, Chris Darril, n'a pas baissé les bras pour autant. Le voilà donc de retour dans l'horreur avec Bye Sweet Carol, son tout nouveau jeu.

Screenshot tiré d'une cinématique de Bye Sweet Carole

Bye Sweet Carole, un jeu d'horreur prometteur

En 2022, le game designer italien Chris Darril avait déjà teasé un certain Bye Sweet Caroll. Il avait alors présenté celui-ci comme "un compte de fée d'animation traditionnel interactif", sous forme de "survival horror". Le projet est désormais daté pour 2024, sans plus de précisions. Créateur du projet, l'homme y officie également en tant que scénariste et réalisateur, en travaillant aux côtés des développeurs de son studio, Little Sewing Machine. Excepté quelques visuels, le titre édité par Just For Games reste auréolé de mystère. Tout juste nous offre-t-il un teaser de son synopsis sur le site officiel du jeu.

Pour son nouveau projet, l'auteur de la série d'horreur Remothered a choisi une direction artistique inspirée des plus grands films d'animation. Les visuels impressionnants soutiendront les aventures incroyable du personnage principal, Lana Benton, dans sa quête pour découvrir la vérité sur la mystérieuse disparition de Carole Simmons. Source : site officiel du jeu

Bye Sweet Carole est prévu pour 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Un successeur spirituel à American McGee's Alice ?

On ne sait pas grand chose sur ce mystérieux Bye Sweet Carole, mais l'univers n'est pas sans rappeler les films d'animation tels que ceux de Disney. Just For Games ne s'en cache d'ailleurs pas à travers sa communication. Mais, supputation plus personnelle, l'univers du jeu pourrait pourrait bien être inspirée des Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. L'ambiance visuelle y est pour quelque chose, mais ce sont surtout certains détails qui nous mettent la puce à l'oreille. L'emoji lapin utilisé dans le tweet, d'abord. On retrouve également l'animal dans le "O" de "Carole" sur le titre du jeu. Un lapin portant une veste et qui est toujours en retard, ça ne vous dit rien ? Même le nom, d'ailleurs, peut faire penser à Lewis Caroll, l'auteur du livre. Enfin, sur le "B" de "Bye", on note la présence d'un haut de forme qui n'est pas sans rappeler celui du Chapelier Fou.

On pourrait donc imaginer un univers à la Alice au Pays des Merveilles. Mais le jeu étant à tendance horrifique, cet univers pourrait bien être rendu cauchemardesque. Un peu à l'instar de ce qu'avait fait American McGee avec Alice : Retour au Pays de la Folie et son prédécesseur. Le troisième opus a d'ailleurs été définitivement enterré par EA. Bye Sweet Carole pourrait-il donc être le successeur spirituel tant attendu ? Ou bien est-on juste très mauvais en théories chez Gameblog ? Donnez-nous votre avis dans l'espace commentaires !