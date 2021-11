La période est à la diffusion des résultats financiers par les grands groupes, ceux du jeu vidéo y compris. Nintendo n’a logiquement pas dérogé à la règle. Et comme à son habitude, le constructeur nippon en a profité pour mettre à jour les chiffres de ventes de ses consoles et jeux. Comme il était possible de le prévoir, les choses vont plutôt bien pour la Switch et ses jeux.

Nintendo vient de mettre à jour les ventes mondiales de sa Switch. Au 30 septembre dernier, la firme de Kyoto a donc vendu 92,87 millions de Nintendo Switch à travers le monde. Ce total signifie que Nintendo a vendu 3,83 millions de Switch supplémentaires entre juillet et septembre derniers.

Mais même si la Switch se porte bien, la situation n’est actuellement pas optimale pour Nintendo. Ces 3,83 millions représentent en effet une forte diminution par rapport à la même période l’année dernière. Le constructeur nippon avait alors écoulé 6,86 millions de Switch.

Nintendo explique que cette situation a été provoquée par les retombées de la pandémie de COVID-19 ainsi que par la pénurie en semi-conducteurs. Comme prévu par certains, Nintendo a par ailleurs revu à la baisse ses prévisions de ventes de Switch pour l’année fiscale en cours.

L'approvisionnement toujours problématique pour la Nintendo Switch

Le groupe japonais prévoyait initialement de vendre 25,5 millions de Switch entre avril 2021 et fin mars 2022. Il s’attend désormais à en écouler 24 millions à cause de ces problèmes d’approvisionnement. Cela étant dit, cette situation ne devrait pas avoir d’impact sur les résultats de Nintendo dans son ensemble.

En effet, la société de Shuntaro Furukawa n’a pas revu à la baisse ses prévisions en termes de recettes pour l’année fiscale. Il a même augmenté de 4% ses prévisions en matière de bénéfice d’exploitation. Cette situation est provoquée par des changements du côté des taux de change. Ainsi que par des prévisions de ventes de jeux revues à la hausse. Pour l’année fiscale en cours, Nintendo a fait évoluer ses prédictions de ventes de jeux de 190 à 200 millions.

À propos des ventes de jeux Switch justement, elles ont atteint les 681 millions au 30 septembre dernier. Ce qui correspond à une moyenne de 7,3 jeux vendus par console. La mise à jour de ces chiffres de ventes est par ailleurs le théâtre de l’établissement d’un nouveau record.

Des performances historiques pour Mario Kart 8 Deluxe

Le très populaire Mario Kart 8 Deluxe vient en effet de devenir le Mario Kart le plus vendu de l’histoire de la série. Avec 38,74 millions d’exemplaires vendus à travers le monde au 30 septembre dernier, il dépasse le précédent détenteur du record. Ce dernier était jusqu’à présent Mario Kart Wii et ses 37,88 millions d’exemplaires écoulés.

Grâce à de tels chiffres, Mario Kart 8 Deluxe passe en troisième position des jeux les plus vendus de l’histoire de Nintendo. Il est désormais derrière les célèbres Wii Sports (82,9 millions) et Super Mario Bros. (40,24 millions). La comparaison avec les ventes de ces deux titres est cependant un peu injuste. Ces titres mythiques de la Wii et de la NES étaient en leur temps souvent vendus en bundle avec une console. Leurs ventes étaient donc quasiment obligatoires.

À noter au passage qu’Animal Crossing : New Horizons est lui aussi dans le Top 5 des jeux les plus vendus de l’histoire de Nintendo. Avec ses 34,85 millions d’exemplaires vendus, il a dépassé les 33,14 millions de Wii Sports Resort. Selon toute vraisemblance, il devrait à terme dépasser lui aussi les ventes de Mario Kart Wii.

Pour rappel, la Nintendo Switch reste pour l’instant derrière la Wii en termes de ventes de consoles et de jeux. Selon les chiffres du constructeur, la Wii a terminé sa carrière avec 101,63 millions de consoles et 921,85 millions de jeux vendus. La Nintendo DS est encore plus loin avec 154,02 millions de consoles et 948,75 millions de jeux vendus.

Que dites-vous de ces chiffres de ventes ? Vous surprennent-ils ? Jusqu’où vont monter la Switch et ses jeux selon vous ? Peut-elle dépasser la Wii ? La DS ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.