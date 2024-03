Ce jeu qui a fait rêver les joueurs PS5 et PS4 revient très bientôt sur la Nintendo Switch. Ce n'est pas tout, il a en plus une très bonne surprise ...

Après avoir fait le bonheur de plusieurs abonnés au PS Plus et plus généralement des joueurs de PC, PS4 et PS5, ce jeu débarque très bientôt sur la Nintendo Switch. Ce titre, souvent comparé à Zelda, s’est fait remarquer lors de Games Awards. Aujourd"hui, il tente de conquérir un nouveau public, déjà très impatient de le découvrir.

Tchia bientôt sur Nintendo Switch

Avec tous ces indices, il est possible que vous ayez deviné quel jeu nous avons en tête. C’est bien Tchia qui arrive prochainement sur la Nintendo Switch ! Pour rappel, dans ce titre du studio Awaceb, nous incarnons Tchia, une jeune fille qui doit sauver son père kidnappé. Sauf que cette enfant à une particularité (Les « Soul Melodies »). Elle est capable de contrôler des animaux et des objets inanimés trouvés. Dans ce jeu d’aventure sandbox, tout est fait pour que le joueur s’immerge complètement dans la culture calédonienne, dont sont originaires les créateurs : la faune, la flore, les dialectes locaux ainsi que l’environnement. Après son petit succès sur PlayStation, le studio Awaceb ne pouvait pas faire autrement que de naviguer vers d’autres horizons, et plus exactement sur la Nintendo Switch. Niveau date de sortie, il faudra patienter jusqu’en été

Si malheureusement, nous n’avons pas de date plus précise, il y a une bonne nouvelle. Pour compenser l’attente, Tchia est maintenant disponible sur Steam. Jusqu’ici, les joueurs PC devaient impérativement passer par l’Epic Games Store. Pour l’occasion, les fans découvriront une mise à jour gratuite avec de nombreux cadeaux. Il y aura par exemple huit nouvelles « Soul Melodies » : le « Super Boat », qui promet une navigation plus rapide, le mode « Acrobat », pour sauter plus haut, ou encore « Human Torch », pour tirer des boules de feu. Ce n’est pas fini ! Il y aura également de nouveaux cosmétiques pour ressembler à des animaux. Ceux-ci « n’ont pas d’autre avantage que d’avoir l’air super cool » a plaisanté Awaceb.

Ces nouveaux portages et cette sortie sur Steam constituent donc une très belle surprise pour les fans, et surtout pour le studio. Après avoir déjà conquis un million de personnes quelques mois seulement après sa sortie, Tchia n’a pas d’autre choix que de poursuivre sur cette lancée et de continuer à faire rayonner la Nouvelle-Calédonie.