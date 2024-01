La petite Nintendo Switch a de la ressource et un catalogue de jeux déjà extrêmement fourni et ça ne s’arrête pas. Les bruits courent d’ailleurs qu’elle pourrait bientôt accueillir une très belle exclusivité Xbox. Un jeu surprise qui avait fait forte sensation lors de sa sortie. Il faut dire que personne ne l’avait vraiment vu venir et qu’en prime, il est excellent. Son petit nom : Hi-Fi Rush.

Une nouvelle pépite bientôt sur Nintendo Switch ?

Le jeu de Tango Gameswork (The Evil Within, Ghostwire Tokyo), épaulé par Bethesda et donc, Xbox, pourrait bien atterrir sur Nintendo Switch. Ce ne serait pas la première fois qu’une belle exclusivité Xbox viendrait s’introduire sur la machine de Big N. D’autres titres comme les Ori, par exemple, ont eux aussi eu le droit à leur version Switch. Des versions maîtrisées qui plus est.

Mais rien n’est gravé dans le marbre pour Hi-Fi Rush puisque pour le moment il ne s’agit que d’une rumeur. Des bruits de couloir entendus par l’insider NateTheHate, réputé pour ses quelques bons coups, notamment en dévoilant quelques leaks de jeux N64 et Game Boy à venir sur les catalogues Nintendo, ou encore les dates de certains Nintendo Direct par exemple. Une source relativement fiable en ce qui concerne la marque nippone donc, mais on gardera tout de même nos pincettes par sécurité, juste comme ça. NateTheHate avait affirmé dans son podcast qu'une grosse sortie Xbox allait prochainement arriver sur Nintendo Switch. Depuis, un autre informateur réputé pour ses bonnes infos, Lolilolailo, a corroboré l'info en répondant à un utilisateur ResetEra qui prédisait l'arriver de HiFi Rush sur Switch. Ce à quoi Lolilolailo à répondu : tu as gagné !

Pour rappel, Hi-Fi Rush est un jeu d’action ultra rythmé qui est sorti en janvier 2023 sur PC et en exclusivité console sur Xbox. On y incarne un jeune prodige de la musique qui s’attaque à une megacorpo malveillante. Le tout avec des phases de combat ultra dynamiques, d’incroyables effets ultra stylés et surtout une bande-son décapante. Un pur régal qui sera d’ailleurs récompensé aux Game Awards 2023. Maintenant ce qu’on attend, c’est une officialisation. On croise les doigts ?