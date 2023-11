Si la Nintendo Switch s’est démarquée par ses exclusivités qualitatives, c’est aussi l’un des meilleurs refuges pour les jeux indépendants. Les plus petites productions y ont une place de choix, et de temps à autres l’éditeur japonais les met à l’honneur le temps d’un direct : l’Indie World. Si chaque annonce d’un tel événement cristallise tous les espoirs autour d’une apparition d’Hollow Knight Silksong, un autre jeu est lui aussi espéré à chaque itération. Cette fois c’était la bonne, on tient enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch.

Février 2021, Big N et Annapurna mettaient le feu sur la scène indépendante en annonçant l’arrivée d’Outer Wilds sur Nintendo Switch. La communauté a rapidement déchanté, puisque l’éditeur prenait la parole quelque temps plus tard pour annoncer que le portage a été repoussé indéfiniment. Depuis, c’était le silence radio, jusqu’à ce qu’un leakeur réputé fasse renaître l’espoir. Celui-là même qui avait dévoilé à l’avance le contenu de certains Nintendo Direct affirmait il y a quelques heures que l’on pourrait prochainement « griller des marshmallows sur Nintendo Switch. » Une référence directe à Outer Wilds et sa jaquette, et encore une fois le bougre n’avait pas menti.

Le jeu indépendant a en effet fait une incursion à la fin de cet Indie World pour présenter sa version Nintendo Switch et rappeler les fondamentaux de son gameplay, reposant sur un système solaire cohérent, une sensation de découverte permanente mais aussi son récit des plus intelligents. Pour rappel, le jeu vous invite à percer les mystères qui se cachent au cœur sinistre Dark Bramble et à mettre fin à une boucle temporelle infinie. Outer Wilds Archaeologist Edition comprendra d’emblée l’extension Echoes of the Eye qui rajoute une bonne dizaine d’heures au compteur. La version Nintendo Switch sera finalement disponible le 7 décembre 2023 sur l’e-Shop, puis dans la courant 2024 en version physique. Pour les plus impatients, le jeu est désormais disponible en précommande sur la boutique en ligne de l'éditeur.