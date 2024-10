Le Nintendo Switch Online prouve qu'li a encore de quoi surprendre les joueurs. Découvrez deux nouveautés qui vont envoyer du lourd et vous ramener à une époque du jeu vidéo qui manque à beaucoup.

Le mois d'octobre arrive à sa fin... Mais les constructeurs sont bien décidés à gâter leur communauté jusqu'au bout via leur service de jeux à la demande. Le Xbox Game Pass vient par exemple d'accueillir plusieurs jeux Call of Duty, dont le très attendu Black Ops 6. Dans un style plus rétro, découvrez les nouveautés du Nintendo Switch Online, disponibles dès maintenant.

Le Nintendo Switch Online se met à l'heure des années 1990

La Switch est vraiment une console à part. Alors que les autres constructeurs mettent avant tout en avant les sorties récentes au travers de leur service de jeux à la demande, Nintendo les propose uniquement à l'essai. D'ailleurs, jusqu'au 30 octobre, vous pouvez tester trois jeux via votre abonnement.

Nintendo a plutôt choisi de proposer un catalogue axé sur le retrogaming. Ce faisant, il permet de découvrir ou redécouvrir des titres sortis sur d'anciennes consoles. C'est le cas des nouveautés qui viennent d'y être ajoutés : Shadow Man et Turok 2, tous deux parus à l'époque sur Nintendo 64.

Notez que la ludothèque de la N64 est inclus dans l'abonnement Nintendo + Pack additionnel. Ce dernier regroupe également la GameBoy Advance et la Mega Drive. En somme, il donne accès à des jeux sortis sur des consoles un peu plus récentes par rapport à la NES par exemple, disponible dans l'abonnement de base.

Les premiers jeux Nintendo 64 proposés via Nintendo Switch Online + Pack additionnel. © Nintendo

Shadow Man

Vous aimez les comics ? Alors vous connaissiez peut-être Shadow Man avant son adaptation en jeu vidéo. Cette dernière a débarqué en 1999, nous entraînant en Louisiane. Le protagoniste part y rejoindre une sorcière vaudou après le meurtre de toute sa famille. Là-bas, il va naviguer entre le monde des morts et celui des vivants dans le but de tuer plusieurs meurtriers. Voilà un titre qui devrait plaire aux amateurs de jeux d'action-aventure avec une ambiance sombre.

Turok 2: Seeds of Evil

Avons-nous besoin de présenter Turok 2 ? La licence a marqué la fin des années 1990 avec son style bien à part. Dans un vue à la première personne, dégommez des dinosaures artificiels dans des éclats d’hémoglobine qui donne vite le ton. Votre but est de récoltez plusieurs totems pour détruire l'armée du Primagen. Un titre parfait pour les amateurs de jeux bourrins et iconiques.