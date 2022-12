Tous les éditeurs régalent les joueurs à leur façon. L’Epic Games Store offre un jeu gratuit par jour jusqu’à la fin de l’année, le PS Plus propose de beaux cadeaux tandis que Steam fait pleuvoir les bons plans avec ses soldes d’hiver. C’est désormais au tour de Big N de faire un geste pour tous les abonnés Nintendo Switch Online.

Tous les avatars Nintendo Switch Online de retour

On calme vos ardeurs tout de suite, il ne s’agit pas d’un jeu gratuit ou d’une nouvelle période d’essai. A la place, l’éditeur japonais propose une grosse séance de rattrapage pour ses abonnés. Les membres du Nintendo Switch Online peuvent en effet récupérer tous les avatars qu’ils auraient loupé au cours de l’année. Tous les jours, et ce jusqu’au 8 janvier 2023, un nouveau jeu sera mis à l’honneur avec tout un tas d’icônes à échanger contre des points platine. En ce vendredi 23 décembre, c’est Kirby et le monde oublié qui ouvre le bal avec un premier set d'avatars. S’ensuivront plusieurs jeux comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 3 ou encore Mario Strikers Football

23/12 et 31/12 : Kirby et le monde oublié

: Kirby et le monde oublié 24/12 et 01/01 : Super Mario Odyssey

: Super Mario Odyssey 25/12 et 02/01 : The Legend of Zelda Breath of the Wild

: The Legend of Zelda Breath of the Wild 26/12 et 03/01 : Mario Kart Deluxe

: Mario Kart Deluxe 27/12 et 04/01 : Xenoblade Chronicles 3

: Xenoblade Chronicles 3 28/12 et 05/01 : Mario Strikers Battle League Football

: Mario Strikers Battle League Football 29/12 et 06/01 : Kirby's Dream Buffet

: Kirby's Dream Buffet 30/12 et 07/01 : NES

Notez qu'il y a deux dates, pour deux sets d'icônes différents. Des missions vous permettant de gagner des points platine chaque jour seront disponibles pendant une période limitée. On rappelle que contre 10 pp vous pouvez obtenir une icône à l’effigie d’un des personnages de ces licences et contre 5 points platine des arrière-plans et des cadres pour créer des avatars comme bon vous semble. Sur le sujet, le dernier set d’avatars Nintendo Switch Online Pokemon Ecarlate et Violet est désormais disponible jusqu’au 26 décembre 2022 à 1h59 du matin, heure française.