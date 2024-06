Leur arrivée sur le Nintendo Switch Online a été confirmée par le biais d'un Nintendo Direct chargé en annonces fortes et nostalgie. Tel est notamment le cas avec le retour de ces quatre jeux iconiques de Game Boy Advance et de la Nintendo 64. Pour en profiter, il faudra cependant également disposer du Pack additionnel.

Deux jeux gratuits cultes Game Boy Advance rejoignent le Nintendo Switch Online

Commençons par les nouveaux jeux gratuits du Nintendo Switch Online issus du catalogue Game Boy Advance. Nous avons tout d'abord The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords, sorti sur la console portable en 2002. Il s'agit comme son nom l'indique d'une compilation regroupant le légendaire A Link to the Past et Four Swords. Le premier est une icône de la Super NES, et l'autre est le premier jeu de la licence Zelda offrant une composante multijoueur.

Nous avons ensuite Metroid: Zero Mission, un remake du Metroid de 1986 sorti sur Game Boy Advance en 2004. Il a ainsi permis à une nouvelle génération de découvrir ce jeu pivot dans l'histoire de Nintendo, avec une histoire réécrite, un gameplay amélioré et des visuels améliorés. La première mission de l'iconique Samus Aran sur Zebes se laisse donc à nouveau redécouvrir par les abonnés du Nintendo Switch Online. Une bonne manière de patienter avant l'arrivée du très attendu Metroid Prime 4, en quelque sorte.

Deux jeux gratuits légendaires de la Nintendo 64 se joignent au catalogue

En plus de deux grands jeux Game Boy Advance, le Nintendo Switch Online accueille deux grands jeux gratuits de la Nintendo 64. Attention toutefois, ceux-ci s'adressent à un public plus mature que les deux titres susmentionnés. Nous avons en effet d'un côté Turok: Dinosaur Hunter, le tout premier jeu de la célèbre franchise, sorti en 1997. Il s'agit pour un rappel d'un FPS adapté des comics du même nom, où nous contrôlons le natif américain répondant au nom de Turok, dans une lutte contre un tyran cherchant à dominer le monde grâce à des dinosaures.

Enfin, un autre FPS légendaire de la Nintendo 64 complète le festival de jeux gratuits cultes fraîchement arrivés sur le Nintendo Switch Online : Perfect Dark. Développé par Rare et sorti en 2000, ce jeu d'action-infiltration a marqué son temps grâce à son univers science-fiction mâtiné de conspirations extraterrestres, en compagnie de la charismatique Joanna Dark. Une bonne manière de revisiter cette licence culte, en attendant son reboot du côté de Xbox, en somme.