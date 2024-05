Contrairement au PS Plus ou au Xbox Game Pass, le Nintendo Switch Online joue généralement sur la fibre nostalgique de ses abonnés. C'est notamment le cas avec l'offre du moment. Jusqu'au 9 mai, il est en effet possible d'essayer « gratuitement » l'un des plus grands jeux de BioWare.

Une offre d'essai gratuit Nintendo Switch Online à ne pas rater

En référence au fameux « May the 4th », le Nintendo Switch Online s'est joint aux festivités avec une offre de son cru. Du 3 au 9 mai, le service d'abonnement propose donc d'essayer « gratuitement » Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR). Pour beaucoup l'un des meilleurs jeux de l'univers de George Lucas, il a été développé par BioWare en 2003. Avec un peu de retard, il a rejoint le catalogue de la Nintendo Switch en 2021.

Pour les moins de 20 ans qui ne le connaissent pas, KOTOR est un RPG se situant dans la célèbre galaxie lointaine, très lointaine. Plus précisément à l'époque de l'Ancienne République, bien des années avant les événements des films. Nous y incarnons un personnage sensible à la Force atteint d'amnésie. Son rôle sera central dans un conflit opposant l'Ancienne République et le tout-puissant Seigneur Sith Dark Revan. Le titre de BioWare proposait une histoire fascinante et entièrement conduite par nos choix. Nous pouvions autant nous tourner vers le Côté Lumineux que succomber au Côté Obscur, avec toutes les conséquences que cela implique pour l'ensemble de la galaxie.

Si vous souhaitez (re)vivre ce véritable monument du jeu vidéo sans bourse délier, vous avez donc jusqu'au 9 mai pour le faire. Cela nécessite toutefois d'être abonné au service Nintendo Switch Online. Une fois passé ce délai, vous pourrez continuer l'aventure, mais naturellement en achetant le jeu. Une manière comme une autre de sagement patienter pour le lointain, très lointain KOTOR Remake, en somme.