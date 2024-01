Dans une ère où le Xbox Game Pass et le PS Plus existent et se font face, on retrouve également un autre service qui fait son petit bonhomme de chemin. Il s'agit du Nintendo Switch Online, qui réserve parfois de belles surprises pour ses abonnés. D'ailleurs, dès aujourd'hui, un beau cadeau attend les détenteurs de cet abonnement. En effet, deux jeux sont disponibles gratuitement, et ce sont des incontournables. Ils vont sans aucun doute enrichir votre culture vidéoludique.

Une franchise légendaire débarque dans le catalogue du Nintendo Switch Online

Alors, vous l'avez ? On parle de deux pépites qui ont respectivement vu le jour sur Game Boy Advance : Golden Sun et Golden Sun : L'âge perdu. Ils sont sortis en 2002 et 2003 en Europe, et ont clairement marqué au fer rouge le médium. Ce sont des références du RPG, et si vous n'avez jamais eu l'occasion de les faire, c'est le moment de s'y mettre. Comme on l'a expliqué, le Nintendo Switch Online vous permet d'y accéder, et ce, sans frais supplémentaires. Néanmoins, il y a tout de même une précision à apporter.

En effet, ça ne s'adresse pas vraiment à tout le monde. Pour cause, il ne faut pas seulement avoir le Nintendo Switch Online, mais aussi le Pack additionnel. Pour ceux du fond, c'est lui qui vous permet d'accéder à un catalogue rétro divers et varié. On y trouve des titres comme GoldenEye 007, Harvest Moon 64, Banjo-Kazooie, mais aussi Paper Mario et F-Zero X. Du coup, ça tombe presque sous le sens que la licence Golden Sun fasse son entrée dans le service de Big N. Maintenant, voyons à quoi on a affaire.

La franchise commence à dater un peu, et il se peut donc qu'elle soit inconnue au bataillon pour certains d'entre vous. En soi, on ne pourrait que vous recommander de foncer à l'aveuglette. Si vous souhaitez plus de précision sur son univers, sachez qu'on est plongé dans un monde de fantasy dense, nous proposant des histoires fabuleuses et des personnages attachants. Bref, c'est une belle opportunité qui nous est offerte par le Nintendo Switch Online, alors mieux vaut ne pas passer à côté !

Un catalogue riche en belles productions

Vous connaissez déjà Golden Sun sur le bout des doigts ? Qu'à cela ne tienne, le Nintendo Switch Online a encore des cartouches en réserve. On pense, par exemple, à Jet Force Gemini ou 1080° Snowboarding. Cependant, si vous êtes plutôt un aficionado de la licence F-Zero, il y a toujours l'opus baptisé 99 qui est disponible. En vérité, on n'a pas affaire à un nouvel épisode, ou un remaster / remake. C'est le titre original de 1990, remanié sous forme d'un battle royale où 99 joueurs peuvent s'affronter en ligne. Une proposition intéressante qui n'a pas manqué de plaire au plus grand nombre. A vous de faire votre choix.